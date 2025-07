Seznamte se s elixírem mládí: Horko a moře léčí – ale víte, které moře a na jak dlouho?

28. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Moře léčí, to ví každý. Ale víte, které moře prospívá na co a jak dlouho v něm musíte být, aby se tělo začalo skutečně uzdravovat? Mrtvé moře pomáhá kloubům a pleti, Středomoří ulevuje dýchání a oceánská voda urychluje regeneraci. A mnohdy stačí jen 15 minut denně.

To je skvělá zpráva, že existují místa, kde vám teplo léčí klouby, mořská voda omlazuje pleť a slaný vzduch doslova maže stres z těla. Ne, není to kouzlo, ale je to síla přírody. Horké slunce podporuje tvorbu vitamínu D, zrychluje metabolismus a zvedá hladinu endorfinů, zatímco různé druhy moří nabízejí doslova cílenou terapii.

zdroj: Freepik.com

Oceány a hlubokomořská voda – přírodní zdroje energie a obnovy

Oceány pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu a jejich voda – ať už povrchová, nebo hlubokomořská – představuje doslova tekutý elixír zdraví. Povrchová oceánská voda, biologicky aktivní a přirozeně mineralizovaná, je bohatá na hořčík, vápník, draslík i zinek. Pravidelné plavání nebo pobyt v mořských vlnách zlepšuje kvalitu pleti, mírní projevy ekzému či psoriázy, posiluje imunitu a pomáhá snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu.

Atlantický oceán

Pobřeží Portugalska, Francie, Španělska, Kanárských ostrovů či Brazílie nabízí mořskou vodu bohatou na hořčík a jód. Tyto prvky příznivě působí zejména na kůži a dýchací cesty, proto se pobyt v této oblasti doporučuje lidem s lupénkou, atopickým ekzémem nebo chronickými bronchitidami.

Tichý oceán

Oblasti jako Havaj, Japonsko, Indonésie, Nový Zéland nebo Austrálie jsou charakteristické dynamickým prouděním oceánu, díky kterému má voda vysokou samočisticí schopnost. Pobyt v těchto oblastech přináší rychlou regeneraci po fyzické i psychické zátěži, posiluje nervový systém a podporuje celkovou imunitní rovnováhu.

Hlubokomořská voda (Deep Sea Water, DSW) se čerpá z hloubek nad 200 m, například z oceánského hlubinného sloupce poblíž Japonska, Tichomoří či Tchaj-wanu, kde se díky nízkému světelnému záření udržuje vysoký obsah minerálů a nízká kontaminace.Klinické laboratorní studie potvrzují, že pití či kosmetické využití DSW může podpořit:

rychlejší regeneraci po fyzické námaze , zvýšení aeróbní kapacity i snížení hladiny laktátu v krvi

zlepšení metabolických a srdečně-cévních funkcí , snižování hladiny cholesterolu a posílení imunitního profilu u dospělých i diabetiků

uklidnění zánětlivých procesů v pokožce , zmírnění ekzémů, alergií i atopie, zlepšení struktury kůže a bariéry proti podráždění

Doporučená délka pobytu:

Povrchová mořská voda : – Krátký pobyt 12–20 minut v teplotě kolem 35–37 °C podporuje osmózu minerálů a zklidnění pokožky i psychiky během plavání nebo koupele. – Delší kontakt (např. 45–60 minut plavání 2–3× týdně) stimuluje prokrvení, imunity a přirozenou detoxikaci těla.

Hlubokomořská voda (DSW) : – Pití 0,5–1 l denně po dobu 8–12 týdnů zlepšuje střevní mikrobiom, produkci SCFA (např. butyrátu) a celkovou imunitu – Sportovci zaznamenali urychlené zotavení a zvýšenou výkonost při pravidelné konzumaci či doplňcích s DSW alespoň po dobu 1 týdne až několika měsíců

Mrtvé moře – minerální zázrak pro pokožku, klouby i nervy

Mrtvé moře, které leží na hranici Izraele, Palestiny a Jordánska, je nejníže položeným místem na zemském povrchu – nachází se více než 430 metrů pod hladinou moře. Toto unikátní slané jezero, často označované za přírodní lázeň pod širým nebem, je známé svou mimořádně vysokou koncentrací minerálů – voda zde obsahuje více než 250 různých látek, včetně hořčíku, vápníku, draslíku a sodíku.

Právě tato směs dělá z Mrtvého moře světový unikát v oblasti přírodní léčby. Minerály hloubkově hydratují pokožku, podporují regeneraci buněk a zpomalují stárnutí, zatímco hořčík a bromidy zklidňují zánětlivé procesy. Pobyt ve vodě pomáhá zmírnit bolesti kloubů, ulevuje lidem s artritidou, revmatismem nebo lupénkou.

Nejde ale jen o samotnou vodu – bahenní zábaly a solné koupele, využívané při balneoterapii, podporují krevní oběh, působí detoxikačně a přinášejí hluboké uvolnění nervového systému. Studie uvádějí, že již 15–20 minut denně ve vodě Mrtvého moře může přinést měřitelné zlepšení u kožních onemocnění i chronických bolestí.

Doporučená délka pobytu:

Pobyt u Mrtvého moře není jen krátkodobým osvěžením – jeho účinky na tělo se prohlubují s každým dnem. Díky vysoké koncentraci minerálů, čistému vzduchu s vysokým obsahem bromidů a sníženému obsahu alergenů je toto místo ideální pro intenzivní léčebné pobyty.

Dermatologové a balneologie doporučují pro viditelné a dlouhodobé výsledky alespoň 2 až 3 týdny pobytu. Již po týdnu si většina lidí všimne zlepšení stavu pokožky , snížení svědění a zánětlivých ložisek (zejména u ekzémů a lupénky). Po třech týdnech se účinky stabilizují a výsledek vydrží i několik měsíců.

Působení na klouby a svaly : Minerály jako hořčík a vápník uvolňují svalové napětí a pomáhají snižovat otoky. Balneoterapie v kombinaci s plaváním ve vodě s vysokou hustotou soli ulevuje při artritidě, revmatismu a chronických bolestech zad .

Psychická regenerace : Přírodní prostředí, ticho a vysoká ionizace vzduchu zlepšují kvalitu spánku, snižují úzkosti a stres. Podle studií lidé po třítýdenním pobytu hlásí znatelné snížení napětí, lepší náladu a celkovou vitalitu.

Doporučený režim : Denní koupel 15–20 minut , ideálně v ranních či podvečerních hodinách, je pro pokožku i klouby nejšetrnější. K tomu je vhodné kombinovat bahenní zábaly a odpočinek na slunci (v kratších intervalech, aby nedošlo k přetížení pleti).

zdroj: Freepik.com

Jaderské moře – jemná síla pro pokožku, dýchání i klidnou mysl

Jaderské moře, často považované za jedno z nejpřístupnějších a nejpřívětivějších moří Evropy, omývá východní pobřeží Itálie a západní břehy Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Albánie. V Itálii jej naleznete zejména v oblastech jako Emilia-Romagna (Rimini, Ravenna), Marche (Ancona, Pesaro) nebo Apulie (Bari, Brindisi).

Díky své mírné slanosti, klidným vlnám a teplejším vodám je Jaderské moře ideální volbou pro rodiny s dětmi, seniory nebo osoby s citlivou pokožkou. Mořská voda zde obsahuje cenné minerály jako hořčík, vápník a sírany, které napomáhají zklidnění zánětlivých ložisek na kůži, podporují hojení drobných poranění a zlepšují hydrataci pokožky.

Díky přímořskému klimatu a slané vlhkosti ve vzduchu dochází také ke zlepšení dýchacích funkcí – pobyt u Jaderského moře je tedy prospěšný pro lidi s astmatem, chronickou rýmou nebo alergiemi. Kromě fyzických benefitů má lokalita blahodárný účinek i na psychiku – přímořské klima podporuje kvalitní spánek, snižuje napětí a pomáhá při mírné úzkosti.

Doporučená délka pobytu:

Podle balneologických a klimatologických doporučení přináší ideální účinky pobyt v délce alespoň 10–14 dnů .

První pozitivní změny na pokožce, spánku a náladě jsou obvykle zaznamenatelné již po 3–5 dnech , avšak pro stabilní účinek – zejména u kožních a dýchacích potíží, je vhodné strávit u moře alespoň dva týdny v řadě .

Rudé moře – horký oceán plný vitality

Tohle moře objevíte mezi severovýchodní Afrikou (Egypt, Súdán) a Arabským poloostrovem, napojené na Indický oceán.

Rudé moře patří k nejslanějším a nejteplejším mořem planety – všechny tyto vlastnosti zvyšují jeho léčebný potenciál. Vysoká mineralizace pomáhá zlepšovat krevní oběh, zmírňovat záněty, a podle některých studií dokonce přispívá ke snižování příznaků lupénky a revmatu, zejména díky obsahu hořčíku a dalších stopových prvků. Na plážích s černým minerálním pískem nacházejícím se např. v Hurghadě se zvyšuje terapeutický efekt – lidé jej používají jako zábal na klouby nebo k péči o pleť.

Doporučená délka pobytu:

Krátké koupele i kdekoliv plavání v délce 15–20 minut denně – zklidňují pleť a podporují prokrvení.

2–3 týdny pobytu u moře přinášejí výrazné zlepšení u kožních nemocí i chronických bolestí.

Středozemní moře – kouzlo kultury i harmonie těla

Účinky této slané vody naleznete obklopené Evropou, severní Afrikou a Tureckem; úzce napojené na Atlantský oceán.

Středomořská voda obsahuje minerály jako hořčík, zinek, křemík, selen, jejichž složení je podobné našemu krevnímu plazmě. Pravidelné koupání zlepšuje pleť, podporuje plodnost a obecně pozitivně ovlivňuje tělesné funkce. Tamější mikroklima zároveň prospívá trávení a pomáhá předcházet infekcím gastrointestinálního traktu.

Doporučená délka pobytu:

Délka koupele 12–20 minut , ideálně v mírně slané vodě kolem tělesné teploty (~35°C).

3 týdny až měsíc pobytu podporují dlouhodobé účinky na tělo i psychiku.

zdroj: Freepik.com

Černé moře – hluboký dech i regenerace mysli

Tento blahodárný skvost najdete na východě Evropy, mezi Bulharskem, Rumunskem, Ukrajinou a Tureckem.

Vzduch nad Černým mořem je bohatý na negative ionty a jód, což podporuje dýchací zdraví, posiluje imunitu a pomáhá při problémech se štítnou žlázou. Chůze bosýma nohama po magnetickém písku (např. mezi Supsa a Natanebi) aktivuje krevní oběh, posiluje srdce a mozek, a podle terapeutů pomáhá i při deprese a kardiovaskulárních potížích.

Doporučená délka pobytu:

Každodenní procházka po pláži 15–30 minut zvyšuje psychickou odolnost a zlepšuje náladu.

Delší pobyt (2–3 týdny) výrazně prohlubuje imunitní funkce a pomáhá stabilizovat endokrinní systém.

Pomůže i týden až dva u moře? Odpověď zní ano – a mnohem víc, než si myslíte

I týdenní nebo čtrnáctidenní pobyt u moře může mít významný pozitivní dopad na fyzické i psychické zdraví. Podle výzkumů stačí právě 7–14 dní u moře k tomu, aby tělo i mysl začaly přirozeně regenerovat – zejména pokud pobyt zahrnuje kontakt s mořskou vodou, slaným vzduchem, sluncem a klidovým režimem.

Co všechno se může během jednoho až dvou týdnů změnit:

Zdravější pleť – díky minerálům ve vodě (zejména hořčík a zinek) a vlhkému vzduchu se zlepší hydratace pokožky , zmírní se ekzémy či akné. U lidí s lupénkou je často pozorovatelné viditelné zlepšení už po 10 dnech.

Klidnější nervový systém – podle tzv. teorie „modré mysli“ (Blue Mind) moře zklidňuje stresové centrum v mozku a snižuje hladinu kortizolu , což zlepšuje náladu i spánek. Už po týdnu lidé hlásí snížení úzkosti a psychického napětí.

Dýchání jako v lázních – slaný mořský vzduch obsahuje jemné částice solí a jódu, které čistí dýchací cesty. Pomáhá to zejména alergikům, astmatikům nebo lidem s chronickou rýmou.

Bolesti kloubů mizí – díky přirozenému vztlaku vody a obsahu hořčíku a vápníku v moři dochází k uvolnění svalů a kloubů. Již 10minutové denní plavání nebo pohyb ve vodě přináší úlevu.

Největší přínos má:

kombinace moře + slunce + pohyb + klidový režim ,

denní pobyt ve vodě alespoň 15–30 minut ,

a procházky podél pobřeží , kde vzduch obsahuje nejvíce negativních iontů s regeneračním účinkem.

Týdenní až dvoutýdenní pobyt u moře není jen relax, je to přírodní restart pro celé tělo i psychiku. A i když se nejedná o dlouhodobou kůru, efekt přetrvává ještě týdny po návratu domů.