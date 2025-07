Jak nakládat ve stáří sám se sebou? Sportovní fyzioterapeut radí co musíte dělat

22. 7. 2025 – 10:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Stáří nemusí být synonymem pro ustup z normálního života. Sportovní fyzioterapeut David Jindra upozorňuje, že klíčem k aktivnímu stáří je pozitivní přístup, který podpoří tělo i mysl. „Důležité není, co jste kdysi dělali, ale co můžete začít dělat teď,“ říká. A vědecké studie dávají jeho radám pevné základy.

V stáří všechno víc bolí, ale nemusí bolet všechno. „Každý den se setkávám s lidmi, kteří čelí bolesti zad, ztuhlým kyčlím, výpadkům paměti i pocitu zbytečnosti. A přesto vidím, že i přes tyto výzvy si dokážou říct: chci ještě žít naplno. Tělo se s věkem mění, ale to neznamená, že by vitalita musela zmizet. Jen má jinou podobu," prozrazuje David Jindra

Podle sportovního fyzioterapeuta stojí za spokojeným stářím tři pilíře: aktivita, smysluplnost a pozitivní pohled na každodennost. „Nestačí si opakovat, co už nezvládnete. Důležitější je hledat, co stále zvládnete, a co vám přináší radost,“ říká. A právě v tom je to kouzlo, jak se stáří postavit čelem, s úctou a sebevědomím.

zdroj: Freepic.com

Věda má jasno: Pozitivní mysl skutečně ovlivňuje kvalitu života ve stáří

Pozitivní myšlení není jen úsměv na tváři, je to základní opora zdravého stárnutí. Nejde o naivní popírání reality, ale o schopnost vidět smysl, naději a hodnotu i ve chvílích, kdy tělo začíná zrazovat. Právě postoj mysli totiž podle vědců hraje důležitou roli v tom, jak naše tělo reaguje na stres, nemoc i samotu.

Výzkum Harvard School of Public Health potvrdil, že senioři s pozitivním očekáváním ohledně stárnutí mají nižší riziko vzniku chronických onemocnění, lepší duševní kondici a dokonce žijí déle než ti, kteří stáří vnímají jako období úpadku.

Pozitivní přístup navíc zlepšuje schopnost zvládat životní výzvy. Umožňuje starším lidem zůstat aktivní, zapojovat se do komunitního života a častěji hledat smysl ve vztazích i každodenních maličkostech. Studie Yale School of Public Health dokonce zjistila, že senioři s pozitivním postojem ke stáří zlepšují paměť až o 30 % častěji než ti, kteří mají negativní pohled na vlastní stárnutí.

Jinými slovy: to, co si o stáří myslíte, má skutečný dopad na to, jak stáří prožíváte.

zdroj: Freepic.com

Pohyb, ale s rozumem

Ve vyšším věku je pohyb jedním z nejúčinnějších „léků“, které máme. Pravidelná fyzická aktivita přináší široké spektrum benefitů – posiluje svaly, zlepšuje rovnováhu, podporuje funkce mozku a má pozitivní vliv i na náladu a celkovou psychickou kondici. Přehledová studie publikovaná na serveru PubMed Central ukazuje, že už hodina mírné aktivity týdně výrazně zvyšuje kvalitu života, a to nejen fyzicky, ale i sociálně a duševně.

Například přidání pouhých 14 kroků za minutu ke každodenní chůzi může citelně zlepšit kondici a snížit riziko pádů. Odporový trénink (např. cvičení s gumou nebo lehkými činkami) navíc prokazatelně pomáhá i lidem ve věku 85+ – posiluje jejich stabilitu a soběstačnost. Důležité je vybírat aktivity přiměřené svému zdravotnímu stavu: rychlejší procházka, jízda na kole, jóga nebo dechová cvičení několikrát týdně mají potenciál zpomalit stárnutí na všech úrovních.

„Nepotřebujete běhat maraton. Důležité je hýbat se pravidelně a s radostí – i klidná procházka udělá víc než pasivita,“ připomíná sportovní fyzioterapeut David Jindra. „Je hezké vidět partu lidí s vyšším číslem v občance, jak sednou na kolo a s úsměvem dělají něco pro sebe. O to právě jde.

zdroj: Freepik.com

Co to znamená pro seniory podle Davida Jindry?

Zaměřte se na malé kroky – třeba jen o pár minut nebo pár kroků více denně. Využijte doma rotoped nebo jakékoli sportovní náčinní Najděte radost v pohybu , který vás baví – například procházky s kamarádkou, lehké posilování doma nebo jóga. Kultivujte mysl – zkoušejte techniky pozitivní psychologie: vnímejte drobné radosti, buďte vděční a vyhledávejte smysluplné činnosti. Kombinujte tělo a mysl – pohyb vám pomůže nejen víc být, ale i lépe myslet. Dopřejte si spánek a odpočinek - v tom nejhlubším smyslu slova.

„Nakonec jste to právě vy, kdo může rozhodnout o tom, jak se sebou naložíte. I když je to někdy přes bolest, právě vaše odvaha a vytrvalost jsou pro nás ostatní tou největší inspirací.“