Sexy projekt Lenky Dragounové bolel víc, než čekala: "Nešlo to vůbec vydržet"
7. 3. 2026 – 9:08 | Magazín | Jiří Rilke
Felixova múza chystala svůdnou sochu odlitou podle vlastního těla, samotný proces ale byl takové peklo, že nakonec celá věc dopadla úplně jinak, než se čekalo.
"Bude to daleko víc sexy, než čekáte," hlásila nezaměnitelná podnikatelka Lenka Dragounová před časem, když šla úplně do naha a oznámila světu úmysl vytvořit umělecké odlitky svého odhaleného těla.
Průpovídka o předčení očekávání se nakonec opravdu potvrdila, jenže trochu jinak, než si Lenka malovala. V rozhovoru pro eXtra.cz nyní potvrdila, že odlévání těla je daleko větší peklo, než na jaké byla připravená.
Původní plán byl takový, že Lenka se sochařem vytvoří hned dva odlitky. Jeden si nechá a druhý by vydražila pro charitu: „Anebo mi dá peníze a půjde do dražby ten druhý odlitek,“ plánovala.
Jenže brzy přišlo drakonické vystřízlivění: „V podstatě vám z těla strhávají i minimální chloupky, které nevíte, že máte. A je to hrozná bolest,“ popisovala.
Tělo musí navíc dvě hodiny držet nepřirozenou polohu bez hnutí, aby odlitek stačil ztvrdnout. To nakonec nevyšlo, protože Lenka začala prostě a dobře kolabovat:
„Dostáváte křeče, nemůžete dýchat. A ta druhá forma, kterou jsme dělali do dražby, praskla, protože jsem se začala svinovat k zemi. Omdlévala jsem, a tak mě z toho vylámali,“ vyprávěla.
Došlo dokonce i na chvíle, kdy začala litovat, že se do něčeho takového vůbec pouštěla: „Když mi to bylo aplikováno a nesměla jsem se hýbat, tak řeknu upřímně, asi jsem to tak necítila, že to stálo za to. Bylo to pro mě velmi nekomfortní a nešlo to vůbec vydržet,“ přiznala.
První povedený odlitek má nakonec doma a s odstupem přiznává, že výsledek se opravdu povedl: „Když jsem viděla, co nad tím krbem je, tak ano, stálo to za to. Je to decentní a ladí to k mému interiéru,“ uvádí.
Teď už zbývá se jen mentálně zocelit a zkusit to znovu, protože plánům ještě není konec: „A ten druhý na tu dražbu se teprve bude vytvářet,“ prozradila.