Internet nemůže uvěřit jeho věku. Tento muž právě oslavil 60 let
7. 3. 2026 – 9:58 | Zpravodajství | Alex Vávra
Módní ikona ze Singapuru šokovala internet. Chuando Tan oslavil 60 let, ale podle mnohých vypadá spíš jako muž kolem třicítky. Fanoušci teď řeší jediné – jak je možné, že téměř nestárne.
Mnozí lidé se snaží zastavit čas pomocí drahých krémů, kosmetických zákroků nebo přísných diet. Singapurská módní ikona Chuando Tan ale dokazuje, že někdy může být tajemství mladistvého vzhledu mnohem jednodušší. Bývalý model totiž nedávno oslavil 60. narozeniny – a internet tomu téměř odmítá uvěřit. Na fotografiích totiž vypadá spíše jako muž o několik desetiletí mladší.
Tan, který dnes pracuje především jako fotograf, se stal na sociálních sítích virálním poté, co zveřejnil příspěvek ke svým kulatým narozeninám. Na snímku pózuje u džípu a narozeninových balónků a přidal k němu krátké zamyšlení nad časem a životem. Připomněl, že čas je jediným skutečným bohatstvím a že každý nový den je dar. Zároveň vyjádřil vděčnost za život a vyslovil přání míru pro celý svět. Příspěvek okamžitě zaujal miliony lidí a během krátké doby nasbíral více než 1,6 milionu lajků.
Fanoušci se však nezaměřili jen na jeho slova. Největší pozornost přitáhl jeho vzhled. Komentáře se rychle zaplnily reakcemi lidí, kteří nevěřili, že muž na fotografii má opravdu šedesát let. Někteří tvrdili, že vypadá spíše na konec dvacítky nebo začátek třicítky, jiní zase žertovali, že Tan musí být ve skutečnosti upír. Jeden z komentujících dokonce napsal, že bývalý model vypadá mladší než on sám, přestože je mu teprve třicet.
Zdravý životní styl jako tajná zbraň
Chuando Tan se už řadu let otevřeně dělí o to, jaký životní styl mu pomáhá udržovat výjimečnou kondici i mladistvý vzhled. Na sociálních sítích pravidelně ukazuje své každodenní návyky, tréninky i jídla, která považuje za klíčová pro zdraví.
V jednom z videí z loňského října například ukázal jednoduchý pokrm, který často jí – rybí filé v čiré polévce podávané s dušenou rýží. Podle něj je důležité jíst takzvaně čisté potraviny a vyhýbat se zbytečně zpracovaným jídlům. Právě jednoduchá, přirozená strava založená na kvalitních surovinách může podle něj výrazně přispět k dlouhému a zdravému životu.
Kromě stravy je pro něj zásadní také pravidelný pohyb. V dalším videu ukázal jeden ze svých oblíbených cviků – skákání přes švihadlo. Podle něj může už patnáct minut tohoto pohybu denně výrazně prospět zdraví. Opakovaný pohyb nahoru a dolů pomáhá zpevňovat vnitřní orgány, podporuje metabolismus a zároveň spaluje tuk v oblasti orgánů, což postupně vede k silnějšímu a zdravějšímu tělu.
Cvičení, slunce a správné nastavení mysli
Přínosy skákání přes švihadlo potvrzují i některé vědecké studie. Výzkum z roku 2013 například ukázal, že deset minut skákání denně po dobu šesti týdnů může přinést podobné výsledky jako třicetiminutový každodenní běh. Tento jednoduchý trénink navíc zlepšuje hustotu kostí, podporuje zdraví srdce a může pomáhat i při snižování úzkosti.
Tan v roce 2024 prozradil v rozhovoru pro South China Morning Post i další zásady svého tréninku. Velkou roli podle něj hrají takzvané komplexní silové cviky, mezi které patří dřepy, výpady, bench press nebo přítahy na hrazdě. Tyto cviky zapojují více svalových skupin současně, pomáhají spalovat více kalorií, zlepšují koordinaci mezi svaly a podporují růst svalové hmoty.
Důležitý je podle něj také dostatek slunečního světla, díky kterému tělo získává vitamin D. Zároveň ale upozorňuje, že je potřeba najít rovnováhu a nevystavovat pokožku slunci natolik, aby jí to mohlo uškodit.
Nejdůležitější roli však podle Tana hraje něco úplně jiného než strava nebo cvičení – lidská mysl. Věří, že pozitivní přístup k životu může zásadně ovlivnit to, jak člověk stárne. Optimismus, vděčnost a schopnost vážit si každého dne podle něj dokážou udělat s tělem i myslí mnohem více, než by si lidé možná mysleli.
Ať už za jeho vzhledem stojí disciplína, genetika nebo kombinace obojího, jedno je jisté. Chuando Tan ve svých šedesáti letech dokazuje, že věk může být někdy opravdu jen číslo – a že zdravý životní styl může přinést výsledky, které berou lidem dech.