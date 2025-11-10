Zvažoval útěk od rodiny! Slavný herec a bolestivé přiznání: "Bral jsem práci, jen abych byl někde jinde"
10. 11. 2025 – 11:29 | Magazín | Jiří Rilke
Být otcem slavnému herci zpočátku ani trochu nevyhovovalo.
Oblíbený herec Tomáš Jeřábek si střihl jednu z hlavních rolí v novém filmu Šviháci. Děj snímku přitom skrývá nečekanou a vlastně i dost bolestivou paralelu s hercovým skutečným životem.
Ve filmu se totiž pánská jízda pokazí, když vyjde najevo, že jeden z účastníků má tajného sedmiletého syna.
Sám Jeřábek sice žádného potomka neskrývá, ale otevřeně přiznává, že období, kdy se mu narodil potomek, pro něj zpočátku bylo tak náročné, až svou otcovskou roli málem vzdal.
„Já jsem měl takové divoké punkové období, spousta lidí si myslí, že to spojuji s alkoholem, ale nejen to. Člověk si dělal, co chtěl, a nevázal se,“ vzpomínal na ztracenou svobodu v rozhovoru pro eXtra.cz.
Příchod potomka byl pořádná čára přes rozpočet: „Moje manželka je taky trochu takový pankáč, takže když jsme neměli rodinu, tak to nevadilo. Když jsme založili rodinu, tak se najednou všechno změnilo,“ vyprávěl.
Tomáš to nenesl úplně lehce: „Já jsem z toho byl tak vykolejenej, že jsem měl ty odstředivé síly, že jsem neustále utíkal a bral si tu práci, jenom abych byl někde jinde,“ přiznal.
Chuti opravdu utéct ale naštěstí nepodlehl: „Pak jsem si ale uvědomil, že je to nesmysl. Je to taková ta klasika, najednou je něco nového, křičí tam malé dítě a vy si berete práci, abyste byl pryč. Pak jsem ale začal být aktivní rodič a manžel a začalo to zase fungovat,“ dodal s tím, že zvyknout si na roli otce mu trvalo asi půl roku.
Nyní už u sebe pozoruje spíš opačný extrém: „Jsem spíš rozmazlující táta. Jsem nedůsledný ve výchově, ale bojuji s tím a dělám pokroky,“ smál se Jeřábek.