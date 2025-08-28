Dnes je čtvrtek 28. srpna 2025., Svátek má Augustýn
Zase provokuje! Sexy spisovatelka předvedla výstavní figuru v titěrných plavkách

28. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Má co ukazovat a moc dobře to o sobě ví.

Svůdná spisovatelka Radka Třeštíková brzy oslaví 45. narozeniny, postavu má ale takovou, že by mohla úplně bez problémů soutěžit s o generaci mladšími slečnami.

Samozřejmě to o sobě moc dobře ví, na figuru je náležitě pyšná a když zrovna nepíše nový román, nezapomene čas od času odhalit tělo pro potěchu davu.

A jelikož v poslední nepíše prakticky vůbec, protože, jak sama prohlásila, pod svým jménem už dosáhla maxima, má o to víc času se předvádět. 

Soudě dle bouřlivě nadšených reakcí jejích sledujících nad každou polonahou fotkou, odhaduje Radka preference svého publika velmi přesně.

Nejnovější obětina? Maličké plavky, pláž, tělo. A zase je nač se dívat, o tom žádná.

