Magický podvodní tanec

Průzračné filipínské jezero a nadšenci do potápění, kteří pod vodou doslova tančí. Toť podívaná, která stojí za to.

Pobyt pod vodou není pro každého, milovníci freedivingu na něj ale nedají dopustit. Lidé, kteří se vrhají do hlubin bez dýchacích přístrojů, navíc zajdou někdy ještě o pomyslný krůček dál.

A tak se jednou ve vulkanickém jezeře odehrála neobvyklá podvodní party. Na ní lidé vyznávající tento krásný a zároveň náročný koníček, tančili blízko dna a dopřáli světu působivou podívanou.

Celou parádu totiž dokumentoval Adam Stern. Ten je držitelem rekordu ve freedivingu, poté co se bez dýchacího přístroje potopil 106 metrů pod hladinu. Není to jeho jediný extrémní kousek, v karibské Dominice se potopil též do více než sta metrů hloubky.

Ostatně ani tato filipínská party nebyla pro každého. Sešli se na ní totiž nejlepší freediveři světa! Za tím, co vypadá jako krásná, vodní pohodička se bezesporu skrývá spousta práce, odvahy a nejspíš i krapet bláznovství.