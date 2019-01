Obří prsa i falešné rohy - to jsou nejvíce 'upravení' lidé světa

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Někdo považuje za výstřednost i obyčejné tetování, někteří lidé však došli v modifikaci svých těl mnohem dál. Vlastně až do bodu, kdy už se lidem mnohdy ani nepodobají. A to naprosto cíleně.

Eva Tiamat Medusa se prohlašuje za "nejvíc upravenou" transsexuální osobu na světě. Utratila prý už přes 60 tisíc dolarů za to, aby se co nejvíc podobala drakovi. K tomu jí má dopomoci nejen rozříznutý jazyk, ale i spousta vytetovaných šupinek po celém těle a osm rohů na - nejlépe vyholené - hlavě.

Před 21 lety přitom byla Eva ještě mužem jménem Richard Hernandez, který v Texasu pracoval jako viceprezident velké banky. Jenže pak mu diagnostikovali HIV a Richard se rozhodl opustit starý způsob života i svou lidskou identitu. Alespoň na první pohled. Zároveň však prý Eva bojuje proti stigmatizaci lidí s HIV a snaží se o osvětu ohledně této nemoci.

To Russ Foxx z britského Vancouveru má kromě jen lehce výstředního (míněno v této společnosti) vzhledu něco speciálního i uvnitř vlastního těla - a to desítky čipů, které slouží jako klíče k bráně, motorce či k nejrůznějším kartám. Krom toho, že je to bezpochyby zajímavé, to má i výhodu v tom, že na nic ze zmíněného prý nezapomene. A navrch má Russ na hlavě ještě pár silikonových rohů.

To Mexičanka María José Cristerna je známá jako upíří žena. A ač to na první pohled možná není patrné, všichni budou mít jasno ve chvíli, kdy se tato paní usměje. Kromě spousty tetování, rohů na hlavě a obřích roztahováků v uších ji totiž zdobí i pořádné upíří zuby. Ani jinak ji ovšem nikdo nepřehlédne.

To Němka Martina Big tetování nemá - alespoň žádná, která by byla na první pohled vidět. Zato miluje solárium a pyšní se opravdu obřími vnady. Mimochodem, krom opalování podstupuje i injektáž pigmentu.