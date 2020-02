Senzace v NHL: Rolbař zaskakoval za brankáře a vychytal svůj vlastní tým

MAGAZÍN - Magazín autor: Jan Pikous

Nejslavnější hokejová soutěž přináší roztodivné příběhy, ten nejnovější je ale jedním z těch vůbec nejbizarnějších. V nedělním zápase zvítězila Carolina na ledě Toronta Maple Leafs 6:3. Velkou část utkání přitom musel v dresu Hurricanes odchytat rolbař farmářského týmu Toronta David Ayres, který byl na utkání oběma celkům k dispozici jako pohotovostní gólman.

Po cenném vítězství jeli hráči Caroliny poplácat po ramenou kolegu v brankovišti. Tím ale nebyl český gólman Petr Mrázek či jeho konkurent James Reimer, nýbrž dvaačtyřicetiletý David Ayres – chlapík z Toronta, který pracuje coby řidič rolby v hale Mattamy Athletic Centre. Tam své zápasy hraje tým Toronto Marlies, farmářský celek Maple Leafs v nižší AHL.

Jak je něco takového možné? Jednoduše. Každý tým jde do zápasu se dvojicí brankářů. V případě, že během duelu oba gólmani jednomu z týmů vypadnou, musí být připraven tzv. nouzový gólman (emergency goalie) – toho obstarává domácí tým a je k dispozici oběma celkům, nikoliv pouze svému "domovskému".

Aby se během jediného duelu zranili oba brankáři, se pochopitelně nestává často, ale když už k tomu dojde, o velký příběh je postaráno. A právě to se stalo i v Torontu. Avizovaná jednička Reimer musela odstoupit už během první třetiny po kolizi se spoluhráčem a do branky šel Petr Mrázek.

I toho ale během druhého dějství vyhnalo z branky zranění. Do klece Hurricanes musel torontský rolbař. "Přišli za mnou a řekli: Měl by ses asi obléct. Připrav se, jdeš na to," popisoval po utkání hrdina okamžiku. Křest ohněm mu ale zrovna nevyšel – inkasoval totiž hned z prvních dvou střel, které na něj šly. Ze stavu 4:1 to náhle bylo 4:3 a z náskoku Caroliny příliš nezbylo.

Připravený vyhrát

Ayres se ale špatným úvodem nenechal znervóznit a ve třetí třetině výrazně pomohl svému týmu k triumfu. Zatímco Hurricanes přidali další dvě trefy, on svou branku nekompromisně zavřel. Ze sedmi torontských střel nepustil za svá záda jedinou a po šedesáti minutách se mohl radovat z vítězství.

"Bylo to něco úžasného," rozplýval se zaskakující brankář Caroliny po zápase. "Samozřejmě, druhá třetina byla trochu kostrbatá. O přestávce jsem ale klukům řekl, že jakmile začne třetí, už se rozkoukám a budu připravený tenhle zápas vyhrát," usmíval se dvaačtyřicetiletý sympaťák. A jak řekl, tak učinil.

"I pro nás normální gólmany je těžké vracet se například po zranění. V prvním utkání si přijdete, jako byste nikdy předtím nehráli. Ale co dnes ukázal on? Je to legenda!" vysekl novému kolegovi poklonu zraněný Reimer.

Pozitivní vyjádření na Ayresovu adresu měl nakonec i Sheldon Keefe, kouč Toronta, které i kvůli solidnímu výkonu překvapivého hrdiny ze zápasu odešlo bez bodu. "Je hrozně energický, každý den tvrdě pracuje. Je hrozné vidět ho dneska na druhé straně, ale z osobního hlediska to tomuhle chlapíkovi nemůžete nepřát," ocenil trenér Maple Leafs svého pohotovostního gólmana, kterého dobře zná z tréninků vlastního týmu. Rolbaře totiž občas v přípravě využívá coby třetího brankáře.

Osud ale chtěl, aby tenhle torontský hokejový nadšenec stál tentokrát na opačné straně kluziště. A odpůrcům týmu Maple Leafs, ze kterého si celá NHL dělá legraci kvůli nekonečnému čekání na vytoužený Stanleyův pohár, přibyla milionová poznámka: Vždyť vás vychytal i váš vlastní rolbař!