Ďáblická hvězdárna připravila program na nedělní úplně zatmění Měsíce
5. 9. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ďáblická hvězdárna v Praze připravila doprovodný program na neděli večer, kdy mohou lidé sledovat úplné zatmění Měsíce v úplňku.
Návštěvníci budou moci úkaz pozorovat venku i v kopulích za odborného výkladu pracovníků hvězdárny a České astronomické společnosti. Organizátoři budou zatmění také streamovat online. Na sociální síti facebook o tom informovalo pražské planetárium. Jde o první úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka po více než šesti letech, další bude k vidění za tři roky. K jeho pozorování není potřeba speciální vybavení, pouze dobrý výhled na východní a jihovýchodní horizont.
Akce na hvězdárně začne v 19:30 a potrvá do 22:00 hodin. Návštěvníci budou moci pro pozorování zatmění využít obě kopule hvězdárny a za dobrého počasí také dalekohledy rozestavěné v Ďáblickém háji nad hvězdárnou. "Protože úkaz nastává hned večer při setmění, není třeba čekat dlouho do noci a před začátkem druhého školního týdne si jej mohou užít i děti," uvádí planetárium v pozvánce. Podle údajů České astronomické společnosti bude možné zatmění pozorovat od 19:30, jeho maximální fáze nastane ve 20:11. Úplné zatmění potrvá do 20:53. Následující hodinu bude možné sledovat, jak Měsíc vystupuje ze zemského stínu.
Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Do roka nastanou maximálně čtyři měsíční zatmění pozorovatelná z různých míst Země, a to včetně nevýrazných polostínových zatmění. Délka úplného zatmění závisí na tom, jakou částí zemského stínu Měsíc prochází. Čím blíže prochází u středu zemského stínu, tím je zatmění delší. V neděli lidé uvidí jedno z nejdelších úplných zatmění v tomto desetiletí. Východně od potemnělého měsíčního úplňku bude možné na obloze pozorovat dvě planety Sluneční soustavy. Saturn bude viditelný očima a Neptun malým dalekohledem.
Poslední úplné zatmění Měsíce mohli lidé v Česku vidět v lednu 2019. Další zatmění Měsíce, které ale bude jen částečné, bude z území Česka viditelné příští rok 28. srpna. Na úplné zatmění Měsíce si lidé počkají do silvestrovské noci v roce 2028, kdy nastane jen několik hodin před koncem roku.