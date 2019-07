Senátoři doklepnou žalobu na Zemana až po schůzkách ohledně ministra Staňka

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Konečná podoba ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana bude připravena až po jeho schůzkách s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem ohledně ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Oznámil to šéf senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Schůzky budou tento týden.

Dosud není jasné, zda se senátoři rozhodnou pro komplexní žalobu rozšířenou o problém ohledně ministra kultury, nebo užší, která se bude týkat právě záležitosti se Staňkem a jen několika bodů z původní předlohy.

Pod první verzi žaloby se v dubnu podepsalo 34 senátorů, představil ji šéf senátorského Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 Václav Láska. Novou verzi však budou muset senátoři podepsat znovu.

Senát by měl žalobu pro hrubé porušení ústavy projednat nejspíše na zasedání pléna 24. července.

Žaloba, kterou Láska v dubnu představil, byla původně založena na tom, že Zeman opakovaně méně či více závažnými skutky porušuje ústavu.

"Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu," uvedl Láska v polovině června.

Žaloba obsahuje sedm skutků, které jsou podle jejích tvůrců hrubým porušením ústavy. Zmiňuje například Zemanovo odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho (ČSSD) ministrem zahraničí či zpochybňování nezávislosti justice.

Pod původní žalobou jsou vedle klubu Senátor 21 podepsáni také senátoři KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09 a někdejší prezidentští kandidáti Pavel Fischer a Marek Hilšer. Z ČSSD ji podpořil Jiří Dienstbier. Ústavní soud může posoudit žalobu, až ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a tři pětiny z celkového počtu poslanců.

Příliš dlouhé zařizování?

Situace kolem Staňka se projednávala také na úterní schůzce poslaneckého klubu ANO. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání klubu uvedla, že Babiš neuvažuje o podání kompetenční žaloby na prezidenta.

"Premiér chce patovou situaci vyřešit diplomatickou cestou, cestou smíru, dohody. To je možné, jen když se o tom budou s panem prezidentem bavit," řekla Schillerová. Podle ní si Babiš připravil několik variant postupu, s kterými chce seznámit Zemana na čtvrteční schůzce. O podrobnostech však prý Babiš na úterní schůzce poslanců ANO nemluvil.

Ministryně uvedla, že projednání kompetenční žaloby by podle právníků trvalo velice dlouho a nic by se jí nevyřešilo. Jen by to údajně zhoršilo vztahy mezi Babišem a Zemanem.

Schillerová uvedla, že Babiš i poslanci ANO chtějí zachovat současnou vládu. Vyvolání předčasných voleb vidí Schillerová jako poslední možnost řešení krizové situace.

Kritizovaný ministr kultury Staněk v květnu podal demisi, kterou Zeman nepřijal. Pak Babiš požádal o odvolání ministra, čemuž musí prezident podle ústavy vyhovět.

Zeman tak ale dosud neučinil a vyslovuje se pro to, aby Staněk zůstal ve vládě. Neustoupil ani po své schůzce s Hamáčkem a Babišem, která se konala ve čtvrtek 4. července. Hamáček uvedl, že pokud ČSSD nemůže rozhodovat o tom, jaké bude mít ministry, nemá její účast ve vládě smysl.