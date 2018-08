Sem bomby neházejte, tady je Irsko

Pobřežní skaliska v Bray Head v hrabství Wicklow byla až donedávna porostlá nízkou pobřežní vegetací. Ta ovšem byla dostatečně vysoká a hustá na to, aby po mnoho let zakrývala mohutný kamenný nápis "EIRE" na skalním masivu, který odhalily právě až požáry a jichž si všimla 4. srpna letecká hlídka.

"EIRE" (tedy v irštině "Irsko") je nyní jasně čitelné, i když to "E" na začátku si musíme víceméně domyslet. Kde se tam slovo vzalo?

Irsko bylo za druhé světové války v letech 1939 až 1945 neutrální zemí. Vzhledem k tomu, že částečnou nezávislost získalo až v roce 1922 po drsné občanské válce, existovalo tu latentní nepřátelství vůči Spojenému království. Hitler se této averze mnoha Irů vůči Velké Británii snažil využít ve vlastní prospěch, ovšem marně. Irové se pevně držely své neutrality, a jasným znamením tohoto postoje měly být právě i kamenné nápisy "EIRE" podél pobřeží.

