České vojáky zabila dobře připravená léčka, zjistilo vyšetřování

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Útok ze stínu v úzké uličce, při kterém zemřeli tři čeští vojáci v Afghánistánu, byl dopředu připravený. Vyplynulo to z dosavadního vyšetřování nedělního sebevražedného atentátu. K normálnímu režimu by se česká jednotka měla vrátit v pátek, potřebuje k tomu ale svolení vrchního velitele amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádního generála Johna Nicholsona. Známé je již datum pohřbu jednoho z padlých vojáků.

Podle zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Štefana Muránského dnes armáda obdržela prvotní oficiální zprávu z koaličního velitelství. "Tato zpráva potvrdila naši domněnku, kterou máme od začátku, že se jednalo o dobře připravený přepad, sofistikovanou léčku," řekl novinářům. Poznamenal, že léčky, nenadálé přepady či sebevražední útočníci jsou teď v Afghánistánu nejčastější formou útoků na koaliční síly. Řekl, že prostor okolí spojenecké základny Bagrám, do jejíhož okolí čeští vojáci vyjíždí na hlídky, je hodnocen jako neutrální až inklinující k Tálibánu. "Je to prostor, kde místní populace projevuje otevřenou podporu Tálibánu, jejich rozmístění, jejich volný průchod tam a podobně," poznamenal.

Muránský potvrdil, že první část patroly, která sesedla z bojových vozidel čítala šest vojáků. Za úkol měli připravit prostor, který byl určen k provedení operačního úkolu. Při výbuchu byli vážně zraněni také dva afghánští vojáci a jeden Američan. Jeden z Afghánců se těsně před výbuchem přikrčil. "Nedomnívám se, že kdyby se přikrčili i ostatní vojáci, že by si zachránili život. Naši vojáci měli tu smůlu, že byli k útoku nejblíže," poznamenal. Incident podle něj trval dvě sekundy. Součástí celé patroly byli i čeští zdravotníci, kteří podle Muránského sehráli důležitou roli při záchraně zraněných.

Vybrány téměř 3 miliony korun

Muránský ocenil vlnu solidarity, kterou projevili lidé v Česku. Posílají například příspěvky do sbírky na pomoc rodinám padlých vojáků, ve které bylo do dnešního rána asi 2,7 milionu korun. "Armáda to bere jako silný vzkaz důvěry od veřejnosti, je to pro nás zavazující a hrozně nás to těší," poznamenal.

Těla tří českých vojáků zabitých v Afghánistánu při sebevražedném útoku ve středu dopravil armádní speciál do vlasti. Zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner při té příležitosti uvedl, že při hlídce nepochybili. Verner ČTK po návratu z Afghánistánu řekl, že svým hrdinským přístupem zachránili další životy. Útok podle něj mohl mít mnohem fatálnější následky.

Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) povýšil v úterý in memoriam ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Pohřeb na účet armády

Památku padlých vojáků ve středu v poledne připomnělo 8000 sirén, které se na 140 sekund rozezněly po celém Česku. V době příletu vojenského speciálu s těly padlých se rozezněly zvony katolických kostelů a chrámů v Praze. Rozhledna na pražském Petříně se pak večer na památku padlých rozsvítila v barvách trikolory.

Pohřeb vojáka Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek 16. srpna. Uskuteční se v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde Beneš bydlel. Smuteční obřad je naplánovaný od 10:00 v místním kostele.

"Po obřadu bude následovat pěší průvod na hřbitov," uvedl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. Beneš bude pochován na náklady armády a se všemi příslušnými vojenskými poctami.