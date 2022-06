Šéfka Světové obchodní organizace varuje svět před vleklou potravinovou krizí

Upozornila, že nedostatek pšenice a hnojiv způsobený válkou by mohl zasáhnout zejména africké země.

Válka nyní brání ve vývozu milionů tun obilí z ukrajinských skladů a přístavů, což vede k prudkému růstu cen.

Ukrajina je významným vývozcem pšenice, na jejích globálních dodávkách se podílí zhruba devíti procenty. Má rovněž 42procentní podíl na globálním trhu se slunečnicovým olejem a 16procentní podíl na globálním trhu s kukuřicí, uvádí BBC.

Šéfka WTO upozornila, že ceny pšenice už se ve srovnání s loňským rokem zvýšily o 59 procent. Slunečnicový olej podle ní zdražil o 30 procent a kukuřice o 23 procent.

