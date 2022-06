Aktualizováno: Fiala: Papež vyjádřil velkou podporu zápasu ukrajinského lidu

Premiér Petr Fiala dorazil do Apoštolského paláce ve Vatikánu, kde ho přijal papež František.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:45) Velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho nynějšímu zápasu vyjádřil papež František při dnešním přijetí českého premiéra Petra Fialy. Šéf české vlády to řekl novinářům ve Vatikánu poté, co opustil Apoštolský palác, kde s hlavou katolické církve strávil přibližně hodinu. Audience byla pro předsedu vlády podle jeho vlastního vyjádření „obrovská čest“.

Papeže Fiala pozval k návštěvě České republiky. Ačkoliv je podle něj na reakci Vatikánu ještě brzy, premiér věří, že František přijede, pokud mu to dovolí zdravotní stav a bude k tomu mít příležitost. Podle Vatikánu rozhovory ukázaly dobrý stav vzájemných vztahů i vůli je dále zlepšit.

Část setkání papež a český premiér věnovali ruské agresi na Ukrajině a osudu Ukrajinců, z nichž mnozí nalezli útočiště v evropských zemích, včetně České republiky. „Papež vyjádřil opravdu velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho spravedlivému zápasu. Myslím si, že je pro nás důležité, abychom mysleli na utrpení Ukrajinců a pomáhali jim všemi prostředky, které máme,“ prohlásil ve Vatikánu český premiér.

Papež si podle Fialy „jasně uvědomuje nespravedlnost ruské agrese“, na žádné vzájemné rozpory ohledně pohledu na situaci na Ukrajině prý během debaty s Františkem nenarazili.

Mám za sebou krásné zážitky. Audience u papeže Františka pro mě byla obrovská čest.



Velice oceňuji papežův morální postoj a podporu lidských práv, svobody vyznání a podporu utlačovaných lidí.



Mluvil jsem s ním o postoji ČR k Ukrajině a o tom, jak nesmíme ustupovat zlu. pic.twitter.com/hnTTHSAqIU — Petr Fiala (@P_Fiala) June 9, 2022

Fiala, který dnes papeži jako dar kromě jiného přivezl také ukrajinský vyšívaný šál s motivem holubice míru, podle svých slov při setkání s Františkem připomněl veškerou podporu, kterou Ukrajině ČR poskytuje v humanitární i vojenské oblasti.

Papežova návštěva na Ukrajině, o níž se opakovaně uvažuje, by podle českého premiéra měla význam. „Aniž bych chtěl interpretovat názory papeže Františka, tak si myslím, že by to bylo jeho přáním. Ale musí pro to ale být podmínky, včetně zdravotních,“ řekl Fiala.

Předseda české vlády jednal také s vatikánským státním sekretářem Pierem Parolinem, hlavním tématem rozhovoru byla rovněž Ukrajina, ale také vzájemné vztahy Česka a Vatikánu. „Pořád před námi leží neuzavřená smlouva, která se připravuje už řadu let nebo desetiletí,“ řekl Fiala. Podle něj chce jeho vláda tuto záležitost uzavřít.

(10:14, původní zpráva) Setkání s hlavou katolické církve mělo trvat necelou hodinu a šéf české vlády předem avizoval, že chce ve vyhrazeném čase mluvit o situaci Ukrajině a uprchlické krizi, kterou ruská invaze způsobila, ale také o lidských právech nebo blížícím se českém předsednictví v EU. Zaznělo i pozvání, aby papež přijel na návštěvu ČR.

Premiér přijel před 9:00 na nádvoří svatého Damase, kde ho přivítala nastoupená švýcarská garda a šéf vatikánského protokolu Leonardo Sapienza. Fiala dorazil společně s manželkou Janou, která byla podle protokolu oblečená v černých šatech s dlouhými rukávy a hlavu měla zakrytou mantilou, tedy černým závojem.

U setkání s hlavou katolické církve byli také vicepremiér Marian Jurečka a šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Po audienci u papeže čeká českého premiéra ještě jednání s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem.

Fiala už před cestou do Říma řekl, že návštěva má politický a společenský význam a že chce pomoci posunout smluvní vztahy mezi ČR a Vatikánem. Kromě toho ale má pro premiéra audience i ryze soukromý a duchovní rozměr, protože ji jako věřící považuje za mimořádnou příležitost osobně hovořit s hlavou katolické církve.

Papež František při dnešním setkání dostal od českého premiéra darem rodinnou bibli s reprodukcemi středověkých iluminací a ukrajinský vyšívaný šál s motivem holubice míru. Premiér to napsal na twitteru. Šéf vatikánské diplomacie kardinál Pietro Parolin obdržel miniaturu korunovačních klenotů s českými granáty.

Dnes se setkám s papežem Františkem.



Při této příležitosti mu předám šál, který společně ušily české a ukrajinské ženy a který má symbolizovat mír a přátelské vztahy mezi národy. Převzal jsem ho pro Svatého otce přímo od paní Marija Skyby, která se na jeho vytvoření podílela. pic.twitter.com/meqxdyp5AS — Petr Fiala (@P_Fiala) June 9, 2022

Dary pro papeže i státního sekretáře mají hlavně symbolickou hodnotu. Rodinná bible o 1024 stranách má připomenout končící Rok rodiny, který papež vyhlásil loni v březnu a který bude slavnostně ukončen na Světovém setkání rodin v Římě za necelé dva týdny.

Zmenšenina korunovačních klenotů, které jsou symbolem české státnosti, pak díky použití českých granátů odkazuje i na řemeslnou a klenotnickou tradici.

Vyšívaný šál, který společně vytvořily české a ukrajinské ženy jako symbol solidarity a pomoci po napadení Ukrajiny Ruskem, dostane papež společně s českou trikolórou a ukrajinskou bikolórou.