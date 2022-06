Biden zahájil summit amerických států, v projevu mluvil o demokracii a vyzýval k jednotě

Hlavními tématy setkání budou ekonomický rozvoj, klimatická krize a migrace, píše agentura AP. Dnes má šéf Bílého domu na programu mimo jiné setkání se svými kanadskými a brazilskými protějšky.

„Náš region je velký a rozmanitý. Ne vždy se na všem shodneme. Ale protože jsme demokraté, naše rozpory řešíme dialogem a se vzájemným respektem,“ řekl Biden. „Demokracie je nejen charakteristickým rysem amerických dějin, ale také nezbytnou součástí americké budoucnosti,“ dodal prezident.

Biden chce na setkání, které potrvá do pátku, dát nový impuls vztahům mezi Severní, Střední a Jižní Amerikou. Na summitu má být zahájena řada iniciativ v oblasti migrace, energetiky a změny klimatu.

USA již mimo jiné oznámily, že v Latinské Americe a Karibiku vyškolí 500.000 lékařů a zdravotních sester. Avizované je i posílení dodavatelských řetězců v regionu, zjednodušení investic a vytvoření pracovních míst.

Americký prezident se dnes podle agentury AP setká s kanadským premiérem Justinem Trudeauem a brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem. Zároveň bude mít projev před širší skupinou pozvaných. Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová se setká s karibskými lídry, jednat budou o obnovitelných zdrojích energie. První dáma Jill Bidenová pohostí ženy dalších státníků.

Dnešní program summitu má být zakončen večeří v Gettyho vile, kde se nachází muzeum umění s výhledem na Tichý oceán. V okolí kongresového centra v Los Angeles, kde se koná většina setkání, se shromáždila řada aktivistů ze Spojených států a disidentů z regionu.

Setkání lídrů celého kontinentu poznamenává neúčast některých zemí, zejména Mexika, Guatemaly nebo Bolívie. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vyčítá Washingtonu, že z účasti na summitu vyloučil Kubu, Nikaraguu a Venezuelu. Bílý dům tento krok vysvětlil nedostatečným respektem demokratických hodnot a lidských práv v těchto zemích.

President Biden, welcoming leaders to the Summit of the Americas, says democracy is an “essential ingredient” for the Western Hemisphere’s future. Some heads of state had boycotted the gathering because authoritarians were not invited. https://t.co/lYTXspoT4I