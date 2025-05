Veronika Khek Kubařová: Nejkrásnější úsměv českého showbyznysu a romanticky vzdušné looky

2. 5. 2025 – 9:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ano, tahle nastávající maminka má styl. Veronika Khek Kubařová si s módou hraje s lehkostí a vkusem, a přitom zůstává věrná sama sobě. Je radost sledovat, jak přirozeně propojuje osobní eleganci s aktuálními trendy a jak každý outfit podtrhuje její ženskost. V některých modelech navíc už s jemností schovává své těhotenství.

Volná móda mnohé dovoluje a když si s ní někdo umí pohrát tak, aby do ní promítl vlastní styl, výsledek vždy upoutá pozornost. Přesně jako v případě Veroniky Khek Kubařové, herečky s podmanivým úsměvem, která i ten nejjednodušší outfit dokáže proměnit ve vyjádření osobnosti, ženskosti a klidu.

Máte ji určitě ve skříni: Bílá košile a široké kostkované kalhoty

První z Veroničiných outfitů je důkazem, že méně někdy znamená víc, ale rozhodně ne nudu. Základem je bílá košile, ikonický kousek, který už desítky let patří k pilířům ženského šatníku. V roce 2025 se sice móda posouvá směrem k větší barevnosti a výraznějším detailům, ale nadčasové kousky jako bílá košile mají stále své pevné místo. Právě v době, kdy vládne individualita, je kvalitní základ oblečení klíčem k osobitému stylu.

Košile s čistými liniemi a uvolněným střihem se dá vrstvit, zavazovat, podkasávat nebo nechat volně splývat. Je univerzální a přitom nikdy nudná. Veronika ji doplnila širokými kostkovanými kalhotami, které celému outfitu dodaly šmrnc a lehce pánský nádech. Tento kontrast mezi klasikou a ležérností je dnes velmi žádaný. Značky jako Ralph Lauren, Acne Studios nebo The Row potvrzují, že pohodlí a elegance se už dávno nevylučují.

A jak takový outfit nosit v běžném životě? Mokasíny mu dodají chytrý britský šmrnc, tenisky na vyšší platformě vytvoří městský uvolněný look a lodičky s prodlouženou špičkou, které se téměř ztrácejí pod nohavicí, outfit elegantně prodlouží. Tento styl je variabilní, pohodlný a přesto efektní – přesně to, co ženy dneška hledají. Ať už zvolíte kteroukoliv verzi, výsledek bude fungovat, pokud se v tom budete cítit sama sebou.

Herečka Veronika Khek Kubařová patří k ženám s nejkrásnějším úsměvem českého showbyznysu | zdroj: Profimedia.cz

Růžové maxi šaty: Romantika v barvě roku

Růžová barva, zejména v jemných odstínech jako ballet pink nebo dusty pink, je letos jedním z nejsilnějších módních tónů. Na přehlídkách značek jako Chanel, Giambattista Valli nebo Brandon Maxwell dominují pastelové tóny, které do módy přinášejí jemnost, ženskost a optimistický nádech. Podle magazínu Glamour právě tyto odstíny symbolizují návrat k radosti, hravosti a vnitřnímu klidu, což se promítá i do volby materiálů a střihů.

Model, který zvolila Veronika Khek Kubařová, kromě mladistvého dojmu vnáší do outfitu i vzdušnost a lehkost pohybu. Maxi délka, volný splývavý střih a materiál připomínající jemnou bavlnu či mušelín působí étericky a pohodově zároveň. Zajímavým detailem je široký límec a zavazování v pase, které dodává šatům neformální košilový charakter. Místo tradičních lodiček Veronika sáhla po teniskách s barevným detailem, čímž celý look ozvláštnila a posunula do uvolněného městského stylu.

Tato kombinace krásně ukazuje, že ani romantické šaty nemusí být výhradně slavnostní záležitostí. Stačí tenisky a místo šperků úsměv a výsledkem je outfit, který je moderní, praktický a přitom nepřichází o špetku ženskosti. Veronika tak opět dokazuje, že móda nemusí být striktní pravidlo, ale hra, kterou zvládá s přirozeností a šarmem.

Lehký společenský šarm s volánky patří mezi nejvýraznější módní trendy této sezóny

Veronika Khek Kubařová vsadila na šaty, které působí doslova jako pohlazení. Jemný tyl v odstínu ballet pink, vrstvení a éterická silueta dodávají modelu okouzlující lehkost. Volánkové detaily v horní části vytvářejí romantický objem bez zbytečného patosu, zatímco odhalená ramena dodávají jemnou smyslnost. Šaty při pohybu krásně splývají a působí téměř jako závoj. Zaujmou na první pohled a přitom zůstávají decentní.

Tento působivý model Veronika oblékla na živé vysílání slovenské taneční soutěže Let's Dance, kde se objevila jako host s grácií sobě vlastní. Jemná růžová barva jí nesmírně sluší. Podtrhuje její přirozené charisma a zároveň ji zjemňuje tak, že celkový dojem působí křehce a žensky. Možná v tom sehrává roli i drobný vizuální detail. Šaty lehce naznačují, ale zároveň diskrétně zahalují nastávající mateřství, což outfitu dodává ještě osobnější a citlivější rozměr.

Místo vysokých podpatků zvolila balerínky, které celý model odlehčily a potvrdily, že ani slavnostní outfit nemusí stát na nepohodlí. Tento look je ideální volbou pro moderní společenské události, kde se snoubí elegance, pohodlí a ženský šarm, který mluví beze slov.