Saakašvili je výjimečný vězeň, milost mu ale nedám, prohlásila gruzínská prezidentka

Vězněný gruzínský exprezident Michail Saakašvili nemůže dostat milost.

Ve středu to podle agentury Interfax řekla současná gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová. Zdraví Saakašviliho, který ve vězení drží hladovku, se podle ní nemůže stát příčinou pro politický chaos.

Třiapadesátiletý Saakašvili drží hladovku už déle než měsíc. Ve vězení si má odpykat šestiletý trest poté, co byl v roce 2018 v nepřítomnosti odsouzen ze zneužití pravomoci a zatajování důkazů v době, kdy byl prezidentem.

Tento politik žil několik let v zahraničí. Zatčen byl 1. října, když se těsně před volbami do místních samospráv vrátil do vlasti, kde chtěl sjednotit opozici a jak sám tvrdí, zachránit Gruzii. Prezidentka Zurabišviliová ovšem říká, že se vrátil proto, aby destabilizoval gruzínskou politiku.

„Moje stanovisko ve věci omilostnění bývalého prezidenta je pevné a neměnné: ne a nikdy,“ prohlásila prezidentka. Nicméně vzhledem k širokému zájmu veřejnosti o jeho případ je nutné uznat ho za „výjimečného vězně“ a úřady musejí podniknout všechna opatření k tomu, aby jeho zdraví nebylo používáno k politickým spekulacím nebo destabilizaci, řekla také Zurabišviliová.

Saakašvili minulý týden dostal krevní transfuzi a jeho lékař poté uvedl, že je ve stabilním stavu.

Tento politik stál v roce 2003 v čele revoluce růží, která svrhla tehdejšího prezidenta Eduarda Ševarnadzeho. Saakašvili byl v prezidentském úřadu v letech 2004 až 2013.

Od roku 2015 žil na Ukrajině, kde začal budovat novou politickou kariéru. Tisíce jeho stoupenců v Tbilisi a dalších městech v uplynulých týdnech požadovaly jeho propuštění.