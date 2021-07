Po divokých útocích krajní pravice vzdali v Tbilisi pochod na podporu LGBTQ

Útočníci vtrhli do kanceláří Tbilisi Pride. Následovalo násilí v dalších částech města namířené proti LGBTQ aktivistům i novinářům.

Pochod za důstojnost pro LGBTQ komunitu měl procházet centrem Tbilisi 5. července. Organizátoři ale oznámili několik hodin před začátkem akce, že ji ruší, a to kvůli řadě homofobních násilných útoků. „Nemůžeme riskovat lidské životy v ulicích, které jsou plné násilných útočníků,“ oznámili.

Tbilisi Pride, jak se akce oficiálně označuje, kritizovali gruzínští konzervativci i představitelé pravoslavné církve. Videa na sociálních sítích ukazují skupiny mužů, jak lezou skrze balkony do kanceláří, kde sídlí Tbilisi Pride, ničí plakáty a zapalují duhové vlajky. „Žádná slova teď nemůžou vyjádřit mé emoce a myšlenky. Tohle je moje místo pro práci, můj domov, moje rodina. Tváří v tvář hrubému násilí,“ napsal na sociální sítě Tamaz Sozashvili, spoluzakladatel organizace.

Podle Tbilisi Pride gruzínské autority nejevily ochotu poskytnout této menšině bezpečí nebo aktivně bránit její „právo na svobodné shromažďování“. Až 20 novinářů je kvůli útokům krajní pravice zraněných, útočníci do lidí kopali a tloukli je. Na jednoho z novinářů zaútočili tyčí, dalším reportérům rozbíjeli kamery a ostatní vybavení. Jeden z útočníků najížděl na skútru do skupiny novinářů, kteří na poslední chvíli stihli utéct. Aktivisté popisují, že policisté stáli opodál a pasivně dění sledovali, zatímco se násilnosti stupňovaly.

