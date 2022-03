Aktualizováno: Státy EU schválily čtvrtý balík sankcí proti Rusku, zasáhnou luxus i energetiku

Zástupci zemí Evropské unie dnes schválili čtvrtý balík sankcí proti Rusku od začátku ruské invaze na Ukrajinu před necelými třemi týdny. ČTK to sdělil diplomatický zdroj.

(AKTUALIZOVÁNO, 19:16) Evropský blok nově zakáže vývoz luxusního zboží do Ruska či investice do ruského energetického sektoru stejně jako dovoz ruské oceli a železa. Na sankční seznam zároveň přibude desítka oligarchů včetně majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

Podle francouzského předsednictví EU se státy shodly také na tom, že by Světová obchodní organizace měla odebrat Rusku status nejvyšších výhod, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží.

EU se od počátku invaze snaží bezprecedentními sankcemi cílit na oslabení příjmů ruského režimu a ochromení klíčových hospodářských sektorů. Evropské firmy, z nichž řada se již z Ruska stáhla, budou mít zakázány veškeré investice do ropného průmyslu či energetiky. Zákaz se bude týkat i dodávek technologií či komponent nebo spolupráce na průzkumech těžby.

Zákaz vývozu luxusního zboží je zase podle diplomatů cílený na ruskou smetánku, jejíž část je napojena na režim prezidenta Vladimira Putina. Bude se vztahovat mimo jiné i na automobily v hodnotě vyšší než 50 000 eur (1,25 milionu Kč), což se dotkne například značek Audi, BMW, Mercedes, Ferrari a Porsche.

Sankce musejí členské státy formálně schválit písemnou cestou, v platnost by měly vstoupit v úterý ráno.

(AKTUALIZOVÁNO, 16:10) Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba dnes jmenoval více než 20 velkých západních firem a bank, které dál podnikají v Rusku. Zahraniční vlády a spotřebitele proto podle médií vyzval k jejich bojkotu. Dalších 378 firem se z Ruska podle ministra stáhlo jen částečně. Podle Kuleby je nemorální podnikat v zemi, která napadla svého souseda.

„Jsme s tímto (částečným odchodem) nespokojeni. Známe ty firmy, známe jejich triky a manévry ve snaze zůstat na ruském trhu,“ řekl ministr podle listu Ukrajinska pravda. Přislíbil zároveň, že je Kyjev přiměje k úplnému odchodu. Pro ten se už rozhodlo 209 západních společností.

K velkým společnostem, které zatím Rusko neopustily, patří podle Kuleby obchodní řetězce Leroy Merlin, Metro, Auchan a Spar, výrobci automobilových pneumatik Pirelli a Bridgestone, hotely Accor a Intercontinental, strojírenské podniky OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, výrobci kosmetiky či chemických přípravků Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, tabákový koncern Philips Morris, restaurace Papa John's a potravinářská společnost Kellogg, farmaceutický podnik Bayer a banky Raiffeisen, OTP, City Group, Société Générale a Sanpaolo.

Ruská pobočka francouzské společnosti Danone podle agentury RIA Novosti dnes ujistila, že se nechystá zastavit v Rusku výrobu a ukončit tam své podnikání. Danone v Rusku vyrábí pod různými značkami, včetně osmi ruských.

„Ještě jednou je vyzývám, aby co nejdříve opustily ruský trh, další vlády a spotřebitele pak k bojkotu těchto firem, dokud podnikání v Rusku neukončí,“ prohlásil Kuleba.

„Mezinárodní byznys by měl odejít z Ruska jak z morálních, tak z pragmatických důvodů. Působení v zemi barbarů poškozuje pověst, nikdo nechce být spojován s válečnými zločiny,“ řekl podle listu Ukrajinska pravda Kuleba novinářům.

Ruská ekonomika se podle jeho názoru rychle blíží ke krachu, a tak by měly firmy odejít už teď, aby se nemusely pokoušet vydobýt zbytky svých investic z ruských trosek. Kuleba také řekl, že Moskva pomýšlí na znárodnění západních aktiv.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 14:15) Dnes probíhá další kolo rusko-ukrajinských rozhovorů. Oznámila to ukrajinská agentura Unian s odvoláním na Mychajla Podoljaka z prezidentské kanceláře, který je jedním z ukrajinských vyjednávačů. Podoljak na sociálních sítích zdůraznil, že ukrajinská pozice v jednání se po bezmála třech týdnech bojů nemění. Ukrajinská delegace bude podle něj žádat příměří, okamžité stažení ruských vojsk a bezpečnostní záruky.

Ruští a ukrajinští vyjednavači o víkendu informovali o pokroku vzájemných rozhovorů. To ale nijak nezmírnilo úroveň násilí na Ukrajině, kde ruské rakety v neděli zasáhly velkou ukrajinskou základnu nedaleko hranic s Polskem a v noci pokračovalo bombardování řady dalších míst včetně severozápadního předměstí ukrajinské metropole Kyjeva.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

(8:03, původní zpráva) Mluvčí čínské ambasády v USA prohlásil, že o ruské žádosti o pomoc nikdy neslyšel. Dnes má také začít další kolo vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou, a to prostřednictvím videohovoru. Informoval o tom poradce ukrajinského ministra vnitra.

⚡️Ukrainian, Russian delegations to restart negotiations via video conference at 10:30 a.m. Kyiv time.



Source: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko, citing member of the Ukrainian delegation David Arakhamia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Čínské velvyslanectví v USA uvedlo, že prioritou Číny je zabránit, aby se situace na Ukrajině vymkla kontrole. Reagovalo tak na informaci, podle které měla Moskva žádat Peking o vojenské vybavení po začátku invaze na Ukrajinu.

„O tom jsem nikdy neslyšel,“ reagoval na informace podle agentury Reuters mluvčí ambasády. „Současná situace na Ukrajině je skutečně znepokojivá,“ uvedl mluvčí Liou Pcheng-jü. „Vysokou prioritou je nyní zabránit tomu, aby se napjatá situace vyhrotila nebo dokonce vymkla kontrole,“ dodal.

Americké deníky Financial Times a The Washington Post včera psaly, že Rusko od začátku invaze na Ukrajinu prosí Čínu o vojenské vybavení i další pomoc. Zdroje obou listů nedodávaly, jakou vojenskou pomoc Rusko potřebuje. Neřekly ani, jak Čína na požadavky Ruska reaguje.

Další představitelé prý deníku Financial Times řekli, že Rusku údajně dochází některé zbraňové vybavení. Podle listu The New York Times Moskva kvůli sankcím Peking požádala i o hospodářskou pomoc.

Následky ruské invaze ve městě Irpiň | zdroj: Profimedia

O ukrajinské krizi mají dnes v Římě jednat bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan a vysoce postavený čínský diplomat Jang Ťie-čch'. Sullivan už Čínu varoval, aby Moskvě nepomáhala v obcházení sankcí.

Sullivan v neděli zpravodajské televizi CNN řekl, že Washington pozorně sleduje, do jaké míry Peking poskytuje pomoc Rusku. „Nedovolíme, aby se to rozběhlo a nedovolíme, aby Rusko získalo záchranu od těchto ekonomických sankcí ze strany jakékoli země kdekoli na světě,“ řekl bezpečnostní poradce.