Příště budeme chytřejší: Putinův dekret nařizuje členům polovojenských skupin složit přísahu

Dobrovolníci plnící vojenské úkoly budou muset složit přísahu před ruskou státní vlajkou, stejně jako to dělají ruští vojáci. Stanovuje to nový dekret prezidenta Vladimira Putina, o němž ruská státní média informovala dva dny poté, co při pádu letadla v Tverské oblasti nejspíš zahynul šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin.

