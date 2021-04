Rusko vrací úder. Vyhostí 20 českých diplomatů, do několika hodin musí mít sbaleno

Rusko vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, reaguje tak na vyhoštění 18 ruských diplomatů z Česka. Materiál BIS k výbuchu ve Vrběticích projedná v pondělí vláda. Zeman se k celé situaci vyjádří až příští neděli.

20 zaměstnanců ambasády

Rusko vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády, ze země musejí odjet do pondělní půlnoci. Ruské ministerstvo zahraničí to podle dnešního vyjádření oznámilo českému velvyslanci v Moskvě Vítězslavu Pivoňkovi.

Pivoňku si předvolalo v reakci na rozhodnutí Česka vyhostit 18 ruských diplomatů kvůli důvodnému podezření, že se příslušníci ruské tajné služby podíleli na výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014.

Česká vláda v pondělí projedná a odtajní materiál Bezpečnostní informační služby (BIS) o možném podílu Ruska na explozích ve Vrběticích, uvedl dnes premiér Andrej Babiš . Očekává, že vláda nezahrne ruský Rosatom do bezpečnostního prověřování zájemců o rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.

O podezření na zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů informoval premiér spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem v sobotu večer. ČR v reakci rozhodla o vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Babiš to považuje za adekvátní reakci.

„Takhle se chová sebevědomá a hrdá země,“ uvedl na twitteru BIS její ředitel Michal Koudelka. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila by měl Babiš iniciovat v NATO a EU společný postup proti narůstání ruského vlivu. Hamáček uvedl, že solidárně s ČR by mohly ruské diplomaty vyhostit členské státy EU, o solidaritu požádá na pondělním jednání unijních ministrů zahraničí.

Ruské ministerstvo zahraničí v postupu české vlády vidí americký vliv a vnímá ho jako provokaci. Obvinění z podílu ruských tajných služeb na výbuchu ve Vrběticích považuje Moskva za absurdní a nepodložená. „Podnikneme odvetná opatření, která donutí autory této provokace plně pochopit svou odpovědnost za zničení základů běžných vztahů mezi našimi zeměmi,“ napsalo ministerstvo v prohlášení při předvolání velvyslance.

Americké ministerstvo zahraničí dnes uvedlo v prohlášení, že USA stojí za Českou republikou v její pevné odpovědi na podvratnou činnost Ruska na českém území. Česko má podporu i Severoatlantická aliance. NATO případ označuje za další příklad nebezpečného chování Ruska. Podporu České republice vyjádřily i další země, například Británie, Lotyšsko, Polsko, Německo, Ukrajina či Slovensko.

Český prezident Miloš Zeman se k případu vyjádří příští neděli, oznámil jeho mluvčí. Jeho mlčení kritizují někteří zástupci opozice, Zeman podle nich v Česku nadále prosazuje ruské zájmy. Podle ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka je případ Vrbětice velmi závažný incident, u nějž je potřeba postupovat razantně.

Hamáčkova avizovaná cesta do Moskvy

Babiš dnes České televizi řekl, že o možném podílu ruské tajné služby na explozích ve Vrběticích poprvé jednali někteří zástupci státu minulou středu 7. dubna ráno. Písemnou zprávu BIS k tomu dostal tento týden v pátek odpoledne. O tom, že o věci věděl dřív než v sobotu, mluvil v sobotu bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Hamáček to nejdříve popíral, dnes prohlásil, že jeho od středy plánovaná cesta do Moskvy pomáhala zastřít přípravy vyhošťování. „Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti,“ napsal Hamáček na twitteru.

Hamáček také uvedl, že je připraven podat informace parlamentním orgánům, které kontrolují činnost bezpečnostních složek. Že by se představitelé vlády o podezřeních k výbuchu ve Vrběticích dozvěděli v pátek, jak původně tvrdili Hamáček i Babiš, nevěřil ani někdejší šéf vojenské rozvědky Andor Šándor.

Dukovany a materiály BIS

Hamáček i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se v souvislosti s Vrběticemi vyjádřili k možnému podílu ruské společnosti Rosatom na stavbě nového bloku v dukovanské elektrárně. Havlíček za nynější situace považuje za málo pravděpodobné až vyloučené, že by se Rosatom mohl tendru zúčastnit. Stát ruskou firmu zřejmě nepřizve ani do bezpečnostního prověřování, rozhodnout ale musí vláda, řekl.

Podle Hamáčka by se ruské firmy neměly s ohledem na bezpečnost účastnit rozšíření elektrárny ani jako členové konsorcia. Babiš na otázku, zda by měl Rosatom zůstat ve hře, odpověděl, že ne.

„Vláda, předpokládám, to takto schválí,“ uvedl v ČT k očekávanému návrhu Havlíčka, který nezahrne Rosatom mezi firmy, u nichž se kvůli výstavbě bude prověřovat bezpečnost. Nejde o zahrnutí do tendru, ten bude realizovat příští vláda, upozornil premiér.

Vláda podle Babiše projedná i materiál BIS. „Vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ uvedl Babiš pro server Lidovky.cz o materiálu BIS. K odtajnění dokumentu má vládní kabinet podle něj kompetenci.

Ruští agenti

Podle Hamáčka Česká republika požádá Rusko o to, aby česká policie mohla vyslechnout dva agenty ruské vojenské tajné služby GRU, kteří zřejmě stáli za výbuchy ve Vrběticích. Oba muži jsou také podezřelí z otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Hamáček ale pochybuje o tom, že Rusko české žádosti vyhoví. Některá média uvedla, že cílem útoku byla munice, která měla být dodána na Ukrajinu nebo do Sýrie.

Vicepremiér potvrdil, že ruští agenti Alexandr Miškin a Anatolij Čepigov se o sklad munice a zbraní ve Vrběticích zajímali. Reagoval tak na informace, že oba muži údajně sklad navštívili den před prvním výbuchem 16. října, který byl ale podle ministra neplánovaný a stál životy dva zaměstnance areálu. Druhý výbuch se odehrál 3. prosince a měl nastat až po pravděpodobném odvozu zbraní a munice do Bulharska.

„Je pravděpodobné, že ten druhý výbuch nastal v situaci, která byla plánována,“ řekl Hamáček. Česko podle něj asi po Rusku nebude požadovat náhradu miliardové škody, které výbuchy ve Vrběticích způsobily.

Zástupci opoziční koalice Spolu mluví o případu jako o ruském státním terorismu. Chtějí o věci v úterý jednat ve Sněmovně. Od vlády koalice žádá další informace o pozadí i časovém vývoji případu, o nedávném odvolání ministra Petříčka či plánované Hamáčkově cestě do Moskvy. Vicepremiér ji ohlásil na pondělí, v pátek od záměru ustoupil.

Zeď ruské ambasády v Praze v noci na dnešek skupina lidí potřísnila kečupem, který měl podle nich symbolizovat krev dvou obětí vrbětických explozí. Policie sedm lidí odvezla na služebnu, věc vyšetřuje jako přestupek. Stovka lidí se před budovou velvyslanectví sešla odpoledne, Rusku provolávali hanbu. Na místo dorazili také příznivci Ruska.