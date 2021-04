Hamáček v pondělí poletí do Moskvy jednat o Sputniku V

Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček v pondělí odletí do Moskvy, kde bude jednat o případných dodávkách vakcíny proti covidu-19 Sputnik V po jejím schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Oznámil to dnes na twitteru.

Už v pondělí Hamáček řekl, že chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji EMA schválí. Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. Novinářům současně řekl, že vnímá snahy, například Německa, vakcínu si předjednat.

Hamáček také uvedl, že je Česko ochotné odkoupit vakcínu firmy AstraZeneca od Dánska. Severská země se rozhodla trvale ukončit používání preparátu poté, co zhruba před měsícem tamní úřady očkování preventivně pozastavily, když se u několika lidí po podání vakcíny objevily závažné případy krevních sraženin.

Dlouhodobým zastáncem vakcíny Sputnik V je prezident Miloš Zeman, který už 10. března požadoval kvůli postoji k Sputniku konec ministra zdravotnictví Jana Blatného, jenž byl minulý týden z funkce odvolán. Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy tehdy označil Blatného a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou za hlavní překážky pro dodávky Sputniku V.

Zeman tehdy řekl, že odmítáním ruské vakcíny jsou „vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé“. Blatný tehdy zopakoval, že trvá na tom, že ruská látka musí být před využitím v Česku schválena úřady Evropské unie, stejně jako tomu bylo v případě jiných používaných vakcín.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger minulou středu v den svého jmenování uvedl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik V mohly v Česku používat v klinických studiích.

Šéf praktiků proti očkování neschválenými vakcínami

Očkování neregistrovanými vakcínami proti covidu-19 by podle šéfa praktických lékařů Petra Šonky mohlo zahýbat s důvěrou veřejnosti v očkování. Pacienti podle něj reagují i na zprávy o možných nežádoucích účincích vakcín, které byly pro použití v EU povoleny a které jsou podle úřadů bezpečné. Šonka to dnes řekl novinářům. V Česku se v posledních dnech debatuje především o ruské vakcíně Sputnik V, která v EU schválená není.

Podle Šonky by ČR měla respektovat unijní pravidla, která přijala. „Důvěra ve vakcínu, která není řádně schválená, by mohla být malá a mohlo by to zahýbat i s důvěrou v očkování,“ řekl Šonka.

Podle něj už nyní pacienti reagují na zprávy týkající se vakcíny od firmy AstraZeneca, která je do ordinací praktických lékařů distribuována. Ta má povolení pro použití v EU. Už dříve se objevily zprávy o tom, že někteří pacienti AstraZeneku odmítli. „Tak si neumím představit, jak by to vypadalo, kdybychom očkovali vakcínou, která schválení nemá,“ dodal Šonka.