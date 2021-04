Otravy, vraždy, výbuchy – vizitka tajemné ruské jednotky 29155

Je to skupina určená k podvratným operacím v západních zemích, sabotážím a vraždám, napsal deník The New York Times o jednotce 29155 ze struktury ruské vojenské rozvědky GRU.

Právě z této jednotky pocházejí Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, kteří podle všeho stojí za explozí muničního skladu ve Vrběticích před sedmi lety. Její aktivity jsou tak tajné, že o nich nemají zprávy ani ostatní operativci GRU, sdělili americkému deníku čtyři pracovníci zpravodajských služeb západních zemí. Skupina funguje nejméně dvanáct let a její agenti cestují Evropou pod falešnými pasy – tak jako Myškin a Čepiga. Komentáře Novičok sem, novičok tam, Putinovi dárek dám Mezi známé akce dlouho neznámé jednotky, která sídlí na východě Moskvy v oprýskané budově ze sovětské éry a které velí generálmajor Andrej Averjanov, nositel titulu Hrdina Sovětského svazu, patří otrava dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervově paralytickou látkou Novičok v anglickém Salisbury v roce 2018. Provedla ji „osvědčená“ dvojice Miškin-Čepiga . Jednotce 29155 připisují západní zpravodajci také pokus o převrat v Černé Hoře v roce 2016, který měl zabránit vstupu země do NATO. Podezírají ji rovněž z toho, že se pokusila v roce 2015 otrávit bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva, který dodával zbraně ukrajinské vládě. Zbraně, které ve Vrběticích vyletěly do vzduchu, byly určeny také pro jeho firmu. Neuvěřitelné náhody dvou ‚turistů‘ Mnozí členové jednotky 29155, která měla do roku 1918 jednu ze svých evropských základen ve francouzském Horním Savojsku, podle informací západních zpravodajců pocházejí z řad veteránů. Jsou to lidé, kteří mají bohaté zkušenosti z bojů v Čečensku, Afghánistánu, anebo na Ukrajině. Magazín Stalin se vrací - díky Putinově režimu Do této kategorie patří také Anatolij Čepiga, držitel vysokých státních vyznamenání, která převzal osobně od Vladimira Putina. Investigativní web Bellingcat vypátral, že působil v konfliktech v Čečensku i na Ukrajině. Alexandra Miškina naverbovala rozvědka GRU už jako studenta vojenské lékařské fakulty. Oba cestovali po Evropě pod falešnými pasy jako turisté. Fakt, že byli na místě atentátu v Salisbury, označili v ruské televizi za „neuvěřitelnou náhodu“. Obdobně by nakonec mohli reagovat rovněž na to, že se před výbuchem muničního skladu pohybovali ve Vrbětitích. Mají ‚vyšší cíl‘ než zabíjet Na akcích jednotky 29155 je pozoruhodné, že jsou často „nedotažené do konce“. Mnozí západní analytici tím byli zpočátku zmateni. Jen považte – „odpadlík“ Skripal atentát přežil, stejně jako bulharský obchodník Gebrev. A selhal také pokus o převrat v Černé Hoře. Eerik-Niiles Kross, bývalý šéf zpravodajských služeb Estonska, to vysvětluje tím, že hlavním cílem jednotky není zabíjet. Tím je šířit nejistotu a strach. „Druh operací, které provádějí, je součástí psychologické války,“ citovaly Krosse newyorské timesy. „Chtějí, abychom na Západě pocítili jejich moc. Je to součást jejich hry.“ Mohlo by vás zajímat Český komár štípl ruského medvěda. Do zadku?

