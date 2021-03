Zatčení ruského diplomata vedlo k čistkám na ambasádách

Případ ruského diplomata, kterého loni zatkla policie v Říčanech při nelegálním nákupu munice, způsobila vzájemné čistky na velvyslanectvích obou států. Uvedl to dnes Radiožurnál s odkazem na zdroje z tuzemských bezpečnostních složek a diplomacie.

Napjaté česko-ruské vztahy měly napravit konzultace, které ale ani po půl roce podle Českého rozhlasu nezačaly. „Rusko od loňského léta postupně vypovědělo nebo odmítlo tři oficiální vojenské diplomaty z Česka. V praxi to představuje polovinu tamní vojenské sekce. Česká strana na to reagovala stejně tvrdě a podle zásady reciprocity,“ informoval Radiožurnál.

Zatčeným diplomatem byl podle týdeníku Respekt oficiální vojenský přidělenec na ruské ambasádě v Praze Jevgenij Borisenko.

České ministerstvo zahraničních věcí se k důsledkům zatčení pracovníka ruského velvyslanectví nechtělo vzhledem k citlivosti případu vyjádřit. Ruské ministerstvo zahraničí neodpovědělo vůbec.

Oba státy se neshodnou v tom, kdo udělal první krok. Česká strana si myslí, že to bylo Rusko. Zatčený diplomat totiž nebyl vyhoštěn - sám tomu předešel tím, že okamžitě po propuštění odcestoval zpátky do Ruska. Moskva nicméně podle informací Radiožurnálu kauzu označila za provokaci Prahy a poslala domů prvního českého diplomata. Česko na to reagovala stejným krokem.

Podle zjištění Radiožurnálu museli skončit v Moskvě i další dva Češi. „Čistě technicky nešlo ani v jednom z těch případů o vyhoštění, ale vše se řešilo přes neprodloužení víz, případně přes takzvaný agrément,“ cituje Radiožurnál nejmenovaný zdroj z diplomatických kruhů. Agrément je udělení souhlasu hostitelské země s působením diplomata, bez něho nemůže v dané zemi pracovat.

Dva ze tří odmítnutých diplomatů museli podle Radiožurnálu Moskvu během loňského druhého pololetí fyzicky opustit, třetí se tam naopak ani nedostal. Měl nahradit jednoho z vypovězených, ale to Rusko odmítlo. Na ambasádě Ruské federace v Praze museli během uplynulého půl roku skončit dva vojáci.

Pošramocené vztahy mezi oběma zeměmi měly podle ministerstva zahraničních věcí napravit vzájemné konzultace, které česká strana Rusku navrhla loni. Pokus o vyřešení sporů se ale ani po půl roce nerozběhl. „Přípravu těchto jednání zkomplikovala jak pandemie, tak několik významných událostí, jako jsou vývoj situace v Bělorusku a otrava a odsouzení Alexeje Navalného. Tyto okolnosti nevytvářejí dobrý kontext pro formální zahájení bilaterálních konzultací,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. .

Konzultace měl vést ředitel zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák. Jednání s ruskou stranou podle něj nezačala zejména s ohledem na pandemii koronaviru. „Mým partnerem pro jednání je první náměstek ruského ministra zahraničí Vladimir Titov a z hlediska pandemické situace není možné cestovat. A nejsme ani jeden, ani druhý velkými příznivci videokonferencí,“ řekl Jindrák. Formální jednání se podle něj připravuje. Citlivá kauza zatčeného ruského diplomata se podle něj do rozhovorů nepromítla.