Patří sukně do pánského šatníku?

Sukně jsou osvobozující a měly by se stát běžnou součástí šatníku. I pánského. Tento módní trend se snaží protlačovat stále více módních návrhářů. Budou mít jednou pánské sukně úspěch i v ulicích?

Pro muže, kteří se v éře po pandemii budou chtít zbavit triček a tepláků, ale zároveň si užívat pohodlí, přichází dobrá zpráva: novým módním trendem se překvapivě stala pánská sukně. Pánské sukně se dostaly do kolekcí na letošní podzim a zimu značek jako Stefan Cooke, Ludovic de Saint Sernin nebo Burberry. Dlouhé sukně si už oblékli rapeři Post Malone a Bad Bunny.

To, že jde o nový trend, ale potvrdil zpěvák Harry Styles v prosincovém vydání časopisu Vogue. Navázal při tom na pozoruhodné okamžiky z minulosti, o něž se postaral David Bowie v saténových šatech na přebalu alba The Man Who Sold the World nebo Kanye West v kožené sukni značky Givenchy.

Konec diktátu dress codu

Tento trend dokládá, do jaké míry pandemie muže osvobodila od diktátu dress codu. Protože v čem nohy zažijí větší osvobození než v sukni?

"Chci oslavovat svobodu projevu," prohlásil Riccardo Tisci z Burberry, když představoval svoji pánskou kolekci, která obsahovala skládané sukně a košilové šaty. "Miluji pomyšlení na muže v sukních, přijde mi to tak osvobozující," říká návrhář Ludovic de Saint Sernin.

Sukně mužům sluší, nebo ne? Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Influencer Mark Bryan, jehož fotografie představující sukně v různých zákoutích městského prostředí na instagramu sleduje 410 tisíc lidí, tvrdí, že tento kus oděvu mu "umožňuje více než tradiční kalhoty".

Říká, že kvůli tomu, jak se obléká, sklízí jen málo negativních komentářů, prý jich je asi pět procent. Občas ho na ulici nějaká žena pochválí, že dobře vypadá, nebo se ho ptá, kde si kupuje boty. Pokud se na něho obrátí muž, je to nejčastěji kvůli tomu, že se diví, jak může chodit na vysokých podpatcích.

Ludovikovi de Saint Serninovi jde částečně i o podvratnou činnost. "Přijde mi legrační moct nosit něco, co obvykle patří do dámského šatníku, a zároveň se snažit, aby to na mužích vypadalo uvěřitelně," vysvětluje. V jeho nové kolekci je kostkovaná sukně tvořená Swarowského krystaly. "Abych pravdu řekl, moje sukně je opravdu mini, což je opravdu osvobozující, ale pokud si chcete udržet úroveň, musíte si dávat pozor," připouští návrhář.

Ale může se někdy z pánské sukně stát běžná součást šatníku? "Aby se z nich stala masová věc, muselo by jít o kombinaci pouzdrové sukně a kapsáčů," řekl Andrew Groves, vedoucí sbírek pánského oblečení na londýnské Westminsterské univerzitě. "Zřejmě to ještě chvíli potrvá, než uvidět chlapa na ulici v sukni přestane být naprostým překvapením. Já jsem rozhodně pro," dodává de Saint Sernin.