"Bůh stůj při našich bojovnících." The Atlantic zveřejnil úplnou konverzaci činitelů USA o útocích na Jemen

Poté, co prezident Trump řekl, že v konverzaci na Signalu nebylo nic s bezpečnostní tématikou, web Atlantic zveřejnil kompletní záznam zpráv. Bylo.

Časopis The Atlantic dnes zveřejnil úplnou konverzaci vysoce postavených amerických činitelů o plánovaných vojenských úderech, kterou vedli přes chat na Signalu, do něhož omylem přizvali šéfredaktora The Atlantic Jeffreyho Goldberga. Ministr obrany Pete Hegseth v něm například informoval o přesném času i způsobu útoku proti jemenským povstaleckým Húsíům. Administrativa Donalda Trumpa zatím tvrdí, že se do chatu nedostaly žádné informace, které by podléhaly utajení.

"Nebyly tam utajené informace," řekl v úterý Trump a podobně se vyjádřili i další představitelé vlády, která kvůli kauze čelí silné kritice.

The Atlantic se přesto před zveřejněním celého chatu ptal administrativy, jestli s tím souhlasí. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že sice konverzace neobsahovala utajené informace, což ale neznamená, že administrativa nemá námitky proti jejímu zveřejnění. "Mělo se jednat o interní a soukromou poradu mezi vysoce postavenými vedoucími pracovníky a diskutovalo se o citlivých informacích," poznamenala.

Ze zveřejněného chatu je například patrné, že v něm Hegseth 15. března krátce před polednem sdílel přesné plány chystané operace. "ČAS NYNÍ (11:44): Počasí je PŘÍZNIVÉ. Právě POTVRZENO s CENTCOM, máme ZELENOU k zahájení mise," napsal s odkazem na regionální velitelství americké armády CENTCOM, které bylo za útok zodpovědné.

Ministr obrany pak také uvedl přesný čas, kdy budou startovat letouny F-18 a kdy mají zaútočit na "teroristu", který byl cílem operace. Dále popisuje přesné časy dalších fází úderu i zbraně, které budou využity. Své zprávy odeslal zhruba dvě hodiny před hlavní fází útoku.

"Pokud by se tyto informace—zejména přesné časy vzletu amerických letadel směřujících do Jemenu—dostaly do nesprávných rukou během tohoto klíčového dvouhodinového období, američtí piloti a další příslušníci ozbrojených sil by mohli čelit ještě většímu nebezpečí, než jakému obvykle čelí," napsal The Atlantic.

Bezpečnostní experti časopisu opakovaně sdělili, že využití aplikace Signal pro diskusi o takto citlivých otázkách je ohrožením národní bezpečnosti. The Atlantic navíc poznamenává, že za běžných okolností by některé informace z chatu podléhaly utajení.

Mluvčí Leavittová po zveřejnění dnešního textu na X napsala, že celý tento příběh byl další hoax napsaný odpůrcem Trumpa, který je dobře známý svými senzacechtivými překrouceními.