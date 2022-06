Ruská blokáda ukrajinského obilí je válečný zločin, řekl Borrell

Šéf unijní diplomacie Borrell o tématu mluvil před zasedáním ministrů zahraničí zemí Evropské unie, které má být věnováno mimo jiné potravinové krizi hrozící v důsledku ruské invaze. Aktuálně projednávanou kandidaturu Ukrajiny do evropského bloku podle Borrella zatím neodmítl žádný členský stát.

Ruská armáda blokuje ukrajinské přístavy v Černém moři, kde podle Kyjeva zůstávají desítky milionů tun obilí. OSN varuje, že tato situace může vyvolat celosvětovou potravinovou krizi.

„Je nepředstavitelné, že miliony tun pšenice zůstávají zablokované na Ukrajině, zatímco v dalších částech světa lidé trpí hlady. Toto je skutečný válečný zločin,“ prohlásil Borrell.

Unijní země se snaží přepravovat část ukrajinského obilí po železnici, ta však pokryje pouze zlomek potřebného množství.

Podle Borrella EU doufá, že se podaří dosáhnout dohody v rámci OSN, a podporuje plán na vytvoření bezpečného námořního koridoru. O roli mediátora se pokouší Turecko. Moskva přitom tvrdí, že za nedostatek potravin mohou západní sankce a Kyjev, protože zaminoval ukrajinské přístavy.

Borrell dnes zdůraznil, že EU ve svých sankcích proti Rusku nijak neomezuje vývoz potravin či hnojiv a že hlavní příčinou problému je ruská blokáda.

Ministři se budou bavit také o přiznání statusu kandidátské země EU Ukrajině a Moldavsku. Poté, co jej v pátek doporučila Evropská komise, mají mít ve čtvrtek konečné slovo lídři členských zemí na summitu v Bruselu.

Borrell sice dnes nechtěl předpovídat, zda šéfové států dojdou k potřebnému jednomyslnému souhlasu, podotkl však, že zatím nikdo z vůdčích politiků nevystoupil proti. Nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra, jehož země patřila k největším skeptikům, dnes uvedl, že její vláda se proti stavět nebude.

Russia's war against #Ukraine creates global price increases and scarcity of energy and food. There is a risk of a great famine.



Today, I present to EU Foreign Ministers #FAC the EU Action Plan on the geopolitical consequences of the Russian aggression.https://t.co/lvWbZHnsO5 pic.twitter.com/fjk0KibmHX