Ruská armáda postupuje směrem na Bachmut, v Mariupolu hrozí epidemie cholery

Boje o Severodoněck pokračují, uvádí velení ukrajinských sil. Ruská vojenská agrese na Ukrajině trvá 107. dnem.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své pravidelné zprávě založené na informacích rozvědky varovalo, že v jihoukrajinském městě Mariupol jsou zdravotní síly na pokraji kolapsu a hrozí tu propuknutí epidemie cholery, zatímco v Chersonu je kritický nedostatek léků.

Rusko se podle britského ministerstva obrany potýká se zajištěním základních veřejných služeb populaci na Ruskem okupovaných územích. Před rizikem propuknutí epidemie cholery v Mariupolu, který nyní po týdnech obléhání a těžkého bombardování ovládají ruské síly, minulý měsíc varovala i Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Nepřítel podniká ofenzivu ve směru Vozdvyženka - Roty, má částečný úspěch, opevňuje se v obsazených pozicích,“ píše ukrajinský generální štáb na facebooku. Tyto obce se nacházejí nedaleko Bachmutu směrem na jihovýchod, podotkla BBC.

Na dalších místech fronty nejsou podle ní hlášeny žádné významné změny, alespoň se o nich nehovoří ve svodce ukrajinských ozbrojených sil. Generální štáb zároveň sdělil, že za poslední den ukrajinští vojáci odrazili sedm nepřátelských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti.

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj listu The Guardian řekl, že Rusko má nyní na frontě navrch a Ukrajina již téměř vyčerpala zásoby dělostřelecké munice, protože ukrajinské dělostřelectvo každý den vypálí 5000 až 6000 nábojů.

In the video you can see the consequences of the #Russian occupation of the city of #Mariupol. A cholera epidemic has now begun in the city itself.#Ukraine️ #UkraineWar pic.twitter.com/83SUHR0uLn