„Daří se mařit plány okupantů.“ Zelenskyj informoval o pozitivním vývoji v Záporožské oblasti

Obecně se situace na frontě podle ukrajinského prezidenta za poslední den výrazně nezměnila. Informovaly o tom stanice BBC a server The Guardian.

„Situace na frontě je dnes bez výraznějších změn. Severodoněck, Lysyčansk a další města na Donbasu, která nyní okupanti považují za klíčové cíle, se drží,“ uvedl Zelenskyj podle serveru The Guardian. „Určité pozitivum máme v Záporožské oblasti, kde se nám daří mařit plány okupantů. Postupně se posunujeme vpřed v Charkovské oblasti, osvobozujeme naši zemi. Ve směru na Mykolajiv držíme obranu,“ nechal se slyšet prezident.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu poznamenala, že Zelenskyj neupřesnil, jaké úspěchy má na mysli. Ve večerní svodce ukrajinského generálního štábu se ohledně Záporožské oblasti uvádí, že situace se tam nezměnila, napsala BBC. Ruská invazní armáda podle ní obsadila značnou část Záporožské oblasti, která se nachází na jihu země u Azovského moře, včetně měst Melitopol a Berďansk. Samotné regionální centrum Záporoží však zůstává pod ukrajinskou kontrolou.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč už dříve uvedl, že Rusko koncentruje své vojenské síly v oblasti a plánuje zahájit ofenzivu na město. Soudě podle zpráv z fronty však útok ještě nezačal, podotkla BBC.

S ohledem na Severodoněck v Luhanské oblasti místní představitelé připustili, že toto město z velké části kontrolují ruské síly. Zelenskyj dříve uvedl, že boje o Severodoněck jsou velmi tvrdé a jedná se možná o jednu z nejtěžších bitev od začátku války.

Na twitteru mezitím ukrajinský prezident oznámil, že telefonicky hovořil se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, kterého podle svých slov informoval o situaci na frontě a státníci spolu probrali další podporu ukrajinské obrany nebo bezpečnostní záruky. „Zvláštní pozornost jsme věnovali ukrajinské cestě do EU, koordinujeme (spolu) kroky,“ napsal na svém účtu.

