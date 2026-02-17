Romantika jak z filmu! Moderátorka nahé seznamky vytasila nečekané překvapení
17. 2. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Konec tajností, dost bylo náznaků, moderátorka Naked Attraction předvedla, že není sama. A ukázka stála za to.
Kdo si při sledování nahé seznamky Naked Attraction povzdechl, že sice fajn, ale ještě lépe by se mu na pořad koukalo, kdyby ho i Monika Timková moderovala v rouše Evině, musí mít v poslední době emoce jak na sinusoidě.
Sama Monika totiž něco podobného kategoricky vyloučila, když ji o svlékání žertem požádal slavný moderátor Jan Kraus ve své show: „Myslím, že i on doopravdy nechtěl, abych se svlékla. To mě neurazilo a oba víme, že se v show nikdy nesvléknu,“ prohlásila jasně a stručně.
Aby nám to ale nebylo až tak moc líto, nepříliš oblečenou fotkou potěšila své sledující alespoň na Instagramu, kde si fanoušci mohli vychutnat pohled na její vypracovanou postavu, který moc prostoru představivosti nenechal.
Snímek proběhl na Moničině Instagramu v příbězích, už ho tam tudíž nenajdete. Ale buďte v klidu, jak všichni víme, internet nezapomíná. Podívat se můžete například v galerii Blesku.
Svůdníci se nicméně zároveň mohou uklidnit, co bylo k vidění, už si pro sebe zabral někdo jiný. Monika totiž rovnou přestala tajnůstkařit a konečně přiznala, že má někoho po boku.
Na sociálních sítích prozradila, že jí přítel vzkázal, aby si sbalila „něco elegantního, plavky, sněžnice a brambůrky“, načež si zamilovaný páreček vyrazil do Paříže.
Monika se podělila i o pár snímků z výletu: Hotelový pokoj s čokoládovým srdcem a gigantickou kyticí i tradiční polibek před eiffelovkou. Zkrátka filmová romantika jak z praku.