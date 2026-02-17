Kaufland poslal ceny k zemi a lidi budou brát po kartonech

Potraviny, co zmizí z regálů jako první
Když se řekne „jdu jen pro pár věcí“, obvykle to skončí u klasiky. Tentokrát ji Kaufland podstřelil: Tatra máslo 250 g vychází s Kaufland Card na 29,90. A pokud doma vaříte často, zbystřete i u cibule: žlutá kuchyňská 1 kg je za 6,90. K tomu se hodí i něco „na chleba“ – Chodura šunka (100 g) za 19,90 nebo Perla antipasti za 26,90. Na rychlé jídlo se tlačí Vitana Poctivá polévka za 18,90, případně hotové jídlo (390–450 g) za 79,90. A kdo míří rovnou k masu, vepřová plec bez kosti je za 79,90, zatímco vepřová pečeně bez kosti za 89,90.
Káva, sladkosti a věci „na chuť“
Tady to začíná být podezřele lákavé. Tchibo mletá káva 250 g stojí 109,90 a Davidoff instantní káva 90 g vychází na 139,90. Na sladké nájezdy je Schogetten čokoláda 100 g za 28,90, Sedita Mila oplatka 50 g za 12,90 a Milka sušenky za 29,90. Když přijde chuť na „něco slaného k filmu“, Lay’s Chipsy/Stix jsou za 24,90 a Pringles 165 g za 54,90. Do spíže se hodí i Giana tuňák (3×80 g) za 59,90 nebo Perner pšeničná mouka 1 kg za 15,90.
Sezona „rychlých“ nákupů: tohle se vyplatí přihodit navíc
Jestli nechcete řešit jen večeři, ale i zásoby, tenhle leták má pár tichých favoritů. Rajčata mini Roma (250 g balení) jsou za 21,90, takže salát nebo těstoviny máte bez velkých debat. Na pití se nabízí Pepsi Cola/Mirinda (4×2 l) za 99,90 a když chcete něco „pro dospělé“ do spíže, Gambrinus Patron 12 (0,5 l) je za 17,90. A úplně nenápadně se mezi tím schovává i Tuňák a mouka – přesně ty položky, které se doma hodí pořád, ale člověk je kupuje nerad za plnou cenu.
Domácnost: tady je největší „wow“ moment
Největší facku běžným cenám dává Woolite prací gel: 174,90. A když už řešíte úspory, mrkněte i na „malé věci“, které dělají velký nákup: Hollandia Selský jogurt 200 g za 9,90, Kunín smetanový jogurt 150 g za 7,90, tvaroh polotučný 250 g za 14,90 nebo tvaroh 8,4 % za 16,90. A jestli chcete „něco navíc“, lesní včelí med Medas 900 g je za 119,90.