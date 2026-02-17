Sněmovní výbor doporučí plénu postoj k Babišově a Okamurově vydání ke stíhání
17. 2. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes doporučí plénu, zda má vydat premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa SPD a Sněmovny Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, nebo nikoli.
Členové výboru už dostali možnost prostudovat spisy dvojice případů a vyslechnout Babišovo a Okamurovo stanovisko. Očekává se, že výbor tentokrát navrhne, aby Sněmovna soudním žádostem nevyhověla.
Sněmovní plénum by mělo hlasovat na schůzi, která začne začátkem března. Koalice ANO, SPD a Motoristů se staví k oběma žádostem odmítavě. Ve 200členné Sněmovně má vládní tábor většinu 108 hlasů.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.