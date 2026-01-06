Rodiče objevili nový způsob, jak donutit děti ke svatbě
6. 1. 2026 – 14:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Krátká videa vytvořená pomocí umělé inteligence se v Číně stávají novým nástrojem rodičovského nátlaku. Zobrazují osamělé, zestárlé ženy litující, že se nikdy nevdaly, a mají jediné poselství: bez manželství a rodiny čeká jen samota. Fenomén vyvolává ostré reakce mladší generace a znovu otevírá otázku, kam až může zajít digitální manipulace ve jménu tradičních hodnot.
Čínští rodiče stále častěji sahají po videích vytvořených pomocí umělé inteligence, aby vyvíjeli tlak na své dospělé, dosud svobodné děti a přiměli je ke sňatku a založení rodiny. Krátké klipy, které se masově šíří na platformách Douyin a Weibo, zobrazují především ženy středního a vyššího věku, jež litují svého rozhodnutí zůstat bez partnera a bez dětí. Tento fenomén je přímým odrazem narůstajícího napětí mezi generacemi v čínské společnosti, kde se životní strategie mladších lidí stále více vzdalují tradičním očekáváním jejich rodičů.
Videa obvykle pracují s velmi silnou emoční zkratkou. Uměle zestárlé postavy ve věku zhruba 56 až 58 let jsou zobrazovány jako osamělé, fyzicky oslabené a odkázané samy na sebe. Častým prostředím jsou nemocnice, kde se kontrast ještě více vyostřuje. Zatímco hlavní postava zůstává bez návštěv, pacienti na sousedních lůžkách mají u sebe děti nebo partnery, kteří jim pomáhají, krmí je nebo je utěšují. Právě tento kontrast má vyvolat strach z budoucí osamělosti a pocit, že manželství a děti jsou jedinou pojistkou proti stárnutí bez opory.
Navzdory tomu, že jsou klipy jasně označené jako vytvořené pomocí AI, jejich dosah je obrovský. Rodiče je sdílejí v rodinných skupinách, posílají je přímo svým dětem a berou jejich sdělení jako potvrzení vlastních obav. Pro mnoho z nich není podstatné, zda je příběh skutečný, ale zda zapadá do jejich představy o správném životním směřování.
Digitální tlak místo argumentů
Z pohledu mladší generace jde především o formu nátlaku, která nahrazuje otevřenou debatu o důvodech, proč se dnes lidé do manželství nehrnou. Kritici upozorňují, že videa záměrně pracují se strachem, vinou a studem, místo aby reflektovala reálné problémy, jako jsou vysoké životní náklady, drahé bydlení, nejistota na trhu práce nebo nerovnoměrné rozdělení péče v rodinách.
Častým terčem kritiky je i skutečnost, že videa míří téměř výhradně na ženy. Uměle zestárlé mužské postavy se objevují jen výjimečně, což podle mnoha komentářů potvrzuje přetrvávající tlak na ženy, aby nesly hlavní odpovědnost za rodinu, péči i pokračování rodu. Mladí lidé vnímají tento trend jako další důkaz toho, že jejich osobní volby nejsou respektovány.
Ironie a výsměch se staly jednou z hlavních forem odporu. Mnozí upozorňují na paradox, že morální apel musí být zprostředkován umělou inteligencí, protože by bylo obtížné najít skutečné lidi, kteří by podobné poselství chtěli veřejně sdílet. Zaznívají i varování, že tlak rodičů může vést k opačnému efektu a posílit odhodlání zůstat single už jen z principu.
Do diskuse se navíc stále častěji promítají obavy z technologické negramotnosti starší generace. Pokud rodiče snadno uvěří emocionálně silným, ale uměle vytvořeným scénám, mohou být v budoucnu zranitelnější vůči manipulacím, podvodům a dalším formám digitálního zneužití.
Demografické pozadí a nejistý výsledek
Celý trend se odehrává na pozadí vážných demografických změn, které vyvolávají obavy nejen mezi rodiči, ale i u státních institucí. Čínská populace klesá už třetí rok po sobě a v roce 2024 se snížila o 1,39 milionu na přibližně 1,408 miliardy obyvatel. Stárnutí populace a úbytek lidí v produktivním věku představují dlouhodobý ekonomický problém.
Ještě výraznější je propad počtu sňatků. V roce 2024 bylo v Číně registrováno 6,106 milionu manželství, což je nejnižší číslo od roku 1980 a meziroční pokles o více než pětinu. Míra sňatečnosti klesla na 4,3 sňatku na tisíc obyvatel, což je hodnota, která byla ještě před několika dekádami nepředstavitelná.
Zda emotivní a šokové taktiky rodičů přinesou kýžený efekt, zůstává velmi nejisté. Mnozí sociologové upozorňují, že podobné kampaně řeší spíše symptomy než příčiny. Místo dialogu o změněných prioritách, ekonomických tlacích a odlišných představách o štěstí mohou podobné praktiky dál prohlubovat generační propast a posilovat pocit, že manželství je vynucenou povinností, nikoli svobodnou volbou.