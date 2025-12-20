Dnes je sobota 20. prosince 2025., Svátek má Dagmar
20. 12. 2025 – 14:50 | Magazín | Žanet Ka

Finský recept na dlouhověkost: Věda potvrzuje nižší riziko demence i srdečních chorob
zdroj: Freepik.com
Co je pro Finy každodenní rutinou, může být pro zbytek světa klíčem k delšímu životu. Rozsáhlé vědecké studie potvrzují, že teplo sauny funguje jako mocný nástroj pro posílení srdce i imunity. Zjistěte, jak tento severský rituál ovlivňuje vaše buňky a proč byste jej měli zařadit do svého životního stylu i vy.

To, co v mnoha částech světa považujeme za luxus, je ve Finsku naprostým standardem. Sauna patří k této skandinávské zemi stejně neodmyslitelně jako jezera a lesy. Prakticky každý dům či byt je tímto zařízením vybaven a Finové si jej užívají jako rituál, který v sobě spojuje relaxaci i společenskou událost. Vědecké důkazy však ukazují, že tento kulturní zvyk má mnohem hlubší význam – výrazně totiž prodlužuje život.

Síla tradice potvrzená moderní vědou

Odborníci, včetně nutričního specialisty Saúla Sáncheze, upozorňují, že sauna je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro dlouhověkost. Je však důležité ji vnímat jako doplněk. Hlavními pilíři zdraví zůstávají vyvážená strava, pravidelný pohyb, kvalitní odpočinek a zvládání stresu. Sauna tyto benefity nenahrazuje, ale dokáže je zásadním způsobem znásobit.

Tvrzení o prospěšnosti saunování se opírají o vědecká data. Studie publikovaná v odborném časopise BMC Medicine sledovala po dobu 20 let více než 2 000 lidí. Výsledky byly fascinující: u osob, které využívaly saunu pravidelně, se riziko úmrtí z jakékoli příčiny snížilo až o 40 %. Tento efekt byl pozorován napříč celou společností, bez ohledu na socioekonomický status účastníků.

Co se děje s vaším tělem v teple

Pravidelné saunování působí na organismus komplexně. Vědci předpokládají, že horký vzduch vyvolává procesy, které zpomalují stárnutí na buněčné i kardiovaskulární úrovni. Mezi hlavní přínosy, které věda potvrdila, patří:

  • Podpora srdce a cév: nižší riziko srdečních onemocnění a náhlých srdečních příhod.
  • Ochrana mozku: prokazatelně nižší riziko rozvoje demence a Alzheimerovy choroby.
  • Regenerace a záněty: rychlejší zotavení svalů po tréninku a celkové zmírnění zánětlivých procesů v těle.
  • Duševní zdraví: lepší kvalita spánku, nižší hladina stresu a přirozené vyplavování endorfinů.

Jak často saunu navštěvovat pro nejlepší výsledky

Z výzkumů vyplývá, že míra přínosu závisí na frekvenci. Ti, kteří do sauny zavítají 2–3krát týdně, vykazují o 24 % nižší riziko úmrtí. Nejvýraznější výsledky však mají lidé, kteří se saunují 4–7krát týdně – u nich riziko klesá o zmíněných 40 %.

Ačkoliv v našich podmínkách nemáme saunu v každé domácnosti jako ve Finsku, možnost využít ji nabízí většina moderních sportovních center nebo lázní. Pokud máte takovou příležitost ve svém okolí, neváhejte. Investice do času stráveného v teple se vám vrátí v podobě lepší kondice a vitality.

Cesta k odolnějšímu organismu

Saunování je víc než jen pouhé pocení. Je to způsob, jak tělo vystavit kontrolovanému tepelnému stresu, který ho posiluje a činí odolnějším vůči civilizačním chorobám. I když nemůžete do sauny chodit denně, každá návštěva se počítá. Finsko nám dává cennou lekci: klíč k dlouhému životu může být ukryt v jednoduchém a příjemném rituálu, který lidstvo provází už po tisíciletí.

