YouTube kanál, který devět let nic nedělá, a přesto vydělává víc než ostatní
6. 1. 2026 – 15:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nahral jediné video, od té doby mlčí a přesto mu roky chodí peníze. Příběh YouTube kanálu, který porušil všechna nepsaná pravidla úspěchu, ukazuje, že někdy stačí trefit jediný nápad a nechat ho běžet.
YouTube se během let proměnil v mimořádně efektivní stroj na peníze. Platforma, která původně sloužila hlavně pro dlouhá videa, dnes díky formátu Shorts vydělává miliony tvůrcům pracujícím s umělou inteligencí. Ještě dávno před nástupem AI ale vznikl kanál, který ukázal, že k obrovskému úspěchu stačí jediný nápad a jediné video. Šlo o desetihodinový záznam hořícího krbu se zvukem praskajícího dřeva, který během let nasbíral přes 150 milionů zhlédnutí a podle odhadů vydělal zhruba 23 milionů korun.
Kanál s názvem Fireplace 10 Hours nahrál před devíti lety jediné video a od té doby nic dalšího nepřidal. Přesto má dnes kolem 111 tisíc odběratelů. Video se rychle uchytilo hlavně v zimních měsících a o Vánocích, kdy fungovalo jako nenápadná ambientní kulisa. Lidé ho nechávali běžet celé hodiny na pozadí doma, v tetovacích salonech, nahrávacích studiích nebo restauracích. Právě desetihodinová délka zajistila, že se reklamy zobrazovaly opakovaně a dlouhodobě, což v součtu let vytvořilo překvapivě vysoký výdělek.
Jeden krb, miliony korun
Podle odhadů serveru SocialBlade si kanál během devíti let přišel přibližně na 27,6 milionu korun z reklam, což odpovídá zhruba 3,2 milionu korun ročně. Denní výdělky se v nejsilnějších obdobích pohybovaly v řádu několika tisíc korun. Nadčasový obraz, uklidňující zvuk a sezónní návraty diváků v chladnějších měsících vytvářely stabilní sledovanost bez nutnosti další práce. Úspěch navíc rozpoutal debaty o tom, komu výnosy skutečně patří, protože kanál dlouhé roky fungoval s jediným videem. Pravidlo o minimálním počtu nahraných videí pro partnerský program však začalo platit až v roce 2023, takže se na tento případ zpětně nevztahuje.
Model dlouhých, nerušivých videí se ukázal jako mimořádně funkční a rychle ho začaly kopírovat další kanály. Objevily se nekonečné záznamy deště, oceánu nebo lo fi hudby, která staví na záměrně nedokonalém zvuku, šumu a nostalgické atmosféře. Tyto projekty dnes vydělávají nejen na reklamách, ale i na předplatném, streamovacích platformách typu Spotify nebo členských programech přímo na YouTube.
AI slop jako nový fenomén
Zatímco Indie nemá vlastní obdobu krbového videa, tamní YouTube ovládl jiný extrémně výdělečný formát. Takzvaný AI slop patří k nejsledovanějším typům obsahu na platformě. Kanál Bandar Apna Dost si podle odhadů vydělá přes 98 milionů korun ročně, a to s 2,8 milionu odběratelů, 618 videi a více než dvěma miliardami zhlédnutí. Obsah tvoří kompletně AI generované, krátké a silně repetitivní klipy s deformovanou opicí, které cílí na masovou spotřebu bez nutnosti plné pozornosti diváka.
Na YouTube dnes existují stovky podobných AI slop kanálů, které každý den generují obrovská čísla. Společně s desetihodinovým krbem dokazují jednu věc. K úspěchu není nutná originalita, vysoké produkční náklady ani každodenní aktivita. Stačí trefit konkrétní potřebu publika a nabídnout obsah, který může běžet donekonečna na pozadí.