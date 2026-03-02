Rodinné štěstí se zhroutilo během pár dnů. Porodila cizí dítě
2. 3. 2026 – 14:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šok místo štěstí. Floridský pár zjistil po porodu, že dítě, které přivedli na svět po léčbě IVF, s nimi geneticky nesouvisí. Případ údajné záměny embryí teď řeší soud a ve hře je otázka, kde může být jejich biologické dítě.
To, co mělo být splněným snem o vytouženém dítěti, se během několika hodin proměnilo v noční můru. Floridský pár se raduje z narození dcery, jenže krátce po porodu přichází šok, který jim obrátí život naruby. Holčička, kterou si odnesli z porodnice, podle genetických testů není jejich.
Tiffany Score a Steven Mills podstoupili léčbu metodou IVF v zařízení The Fertility Center of Orlando a po několika pokusech se dočkali úspěšného přenosu embrya. V prosinci 2025 se narodila zdravá holčička. Radost ale rychle vystřídaly pochybnosti. Oba rodiče jsou běloši, dítě však mělo odlišné fyzické rysy. Testy následně potvrdily to, čeho se obávali – geneticky s nimi není příbuzná.
Místo oslav tak přišla otázka, která mrazí: Kde je jejich skutečné dítě
Záhada zaměněných embryí
Podle žaloby, kterou pár podal, mohlo dojít k fatální záměně embryí. Existuje reálná možnost, že jejich vlastní embryo bylo implantováno jiné ženě, která nyní může vychovávat jejich biologického potomka. Pár přiznává, že žije v neustálé psychické nejistotě a obavách, že jejich dítě může být v náručí někoho cizího.
Soudkyně Margaret Schreiber nařídila pravidelná týdenní slyšení a případ nabírá na obrátkách. Do dění se začaly hlásit další rodiny, které se obávají, že by mohly být do záměny zapleteny. Jedna žena uvedla, že podstoupila přenos embrya ve stejný den jako Score a porodila dítě ve stejném období. Podle dostupných informací však šlo o chlapce, zatímco pár byl přesvědčen, že jejich zbývající embrya byla ženského pohlaví.
Právní zástupce kliniky navrhl interní vyšetřování a omezené sdílení citlivých údajů kvůli ochraně soukromí pacientů. Klinika tvrdí, že spolupracuje a že jejím cílem je transparentnost i ochrana všech zúčastněných. Odpovědi na klíčové otázky však zatím chybí.
Další rodina, stejný šok
Případ navíc není ojedinělý. Ve stejném zařízení podala žalobu i další žena vystupující anonymně. Také ona porodila dítě, které s ní ani s jejím manželem geneticky nesouvisí. I tento pár se obává, že jejich embrya mohla být použita u jiné pacientky.
Obě rodiny se shodují na jedné věci. K dětem si vytvořily silné citové pouto a představa, že by o ně měly přijít, je devastující. Zároveň ale cítí morální povinnost zjistit pravdu a umožnit genetickým rodičům, aby dostali možnost své dítě vychovávat. Žalobci požadují, aby klinika kontaktovala všechny pacienty, kteří zde měli embrya uložená v posledních letech, a nabídla plošné genetické testování. Chtějí vědět, zda se podobná chyba nestala i dalším rodinám.
Z příběhu, který měl být oslavou nového života, se stal dramatický boj o identitu, rodičovství a pravdu. Otázka, komu která kolébka skutečně patří, teď zaměstnává soudy i odborníky. A zatímco dospělí hledají odpovědi, dvě malé děti vyrůstají ve stínu nejistoty, která nemá obdoby.