V přírodě se odehrává radikální změna, jeden druh zrušil existenci samců
2. 3. 2026 – 14:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Japonský mravenec Temnothorax kinomurai boří všechna pravidla hmyzí říše. Nemá samce ani dělnice – tvoří ho výhradně královny, které se klonují a násilně přebírají cizí kolonie. V mikrosvětě pod kameny tak probíhá evoluční experiment, jaký nemá obdoby.
Vzácný japonský mravenec Temnothorax kinomurai popírá téměř všechno, co jsme si dosud mysleli o fungování mravenčích kolonií. Žádní samci. Žádné dělnice. Jen samé královny. Každý jedinec je vládkyní – a každá z nich je připravena dobýt cizí hnízdo a založit vlastní dynastii. Ve světě, kde většina mravenčích společností stojí na přísné dělbě práce, jde o naprostou revoluci.
Běžná mravenčí kolonie funguje jako dokonale organizovaný stát. Královna klade vajíčka, dělnice celý život pečují o potomstvo, shánějí potravu a brání hnízdo, zatímco samci po krátké roli při páření rychle hynou. U tohoto druhu je ale všechno jinak. T. kinomurai se skládá výhradně z královen – a právě to z něj činí světový unikát.
Království bez krále
Vědci téměř čtyřicet let tušili, že tento parazitický mravenec produkuje pouze královny, ale důkaz chyběl. Až nedávný výzkum přinesl jasnou odpověď. Badatelé odebrali šest kolonií a v laboratorních podmínkách odchovali 43 potomků. Výsledek byl ohromující – ani jeden samec. Všechny nové jedince tvořily budoucí královny.
Ještě překvapivější bylo zjištění, že se tyto královny vůbec nepotřebují pářit. Jejich vajíčka se vyvíjejí bez oplození procesem zvaným partenogeneze. Jinými slovy, každá královna vytváří své vlastní genetické kopie. Mikroskopické analýzy navíc ukázaly, že jejich pářící orgány nebyly používány. Všechny dcery jsou klony své matky.
Když vědci umožnili těmto královnám pokusit se převzít hnízda příbuzného druhu Temnothorax makora, uspělo sedm z nich. Ty následně vyprodukovaly dalších 57 potomků – opět samé královny. Pokud jedna královna vytvoří desítky dcer, které jsou samy schopné založit kolonii, šance na rozšíření druhu dramaticky roste.
Invaze do cizích hnízd
Tento druh totiž nepřežívá sám o sobě. Je sociálním parazitem. Mladá královna pronikne do hnízda jiného druhu, zabije tamní královnu a část dělnic a zbytek kolonie si doslova podmaní. Oklamané dělnice pak vychovávají její klonované potomstvo. V některých případech bylo dokonce pozorováno, že hostitelské dělnice obrátily svůj útok proti vlastní královně – což je v přírodě mimořádně vzácné, protože královna je pro kolonii klíčová.
Taková strategie je riskantní. Mnoho pokusů o převzetí hnízda končí neúspěchem a smrtí útočnice. Jenže pokud jsou všichni potomci potenciálními zakladatelkami nové kolonie, druh si může dovolit vysoké ztráty. Evoluce zde vsadila na množství a odvahu.
Vědci se nyní snaží pochopit, jaké podmínky vedly k tomu, že tento druh zcela ztratil dělnice i samce. Temnothorax kinomurai může představovat extrémní a možná i konečný stupeň vývoje sociálního parazitismu. Jeho existence ukazuje, že příroda dokáže ohýbat pravidla i tam, kde jsme si mysleli, že jsou pevně daná.
Svět mravenců tak znovu dokazuje, že i v miniaturním hnízdě pod kamenem se může odehrávat drama plné intrik, převratů a nelítostného boje o moc. A tentokrát v něm vládnou jen královny.