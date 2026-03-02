Justin Bieber překvapuje: Neuvěříte, jakým způsobem oslavil své 32. narozeniny!
2. 3. 2026 – 15:56 | Magazín | Žaneta Kaczko
Justin Bieber už nepotřebuje k oslavám drahé kluby. Své 32. narozeniny strávil u šlehačkového dortu a mátového čaje po boku milované Hailey. Co mu k velkému dni vzkázala jeho maminka a jaké písně mu teď hrají v uších?
Zapomeňte na velkolepé show a stovky hostů. Justin Bieber, který kdysi plnil stránky novin svými výstřelky, letos vsadil na absolutní klid. Své 32. narozeniny, které oslavil v neděli 1. března, strávil přesně tak, jak si v posledních letech nejvíce cení- v úzkém kruhu těch nejbližších.
Po sedmi letech manželství s Hailey Bieber je jasné, že „rebel z plakátů“ našel svůj přístav. Sám zpěvák se nechal slyšet, že neexistuje nikdo jiný na světě, s kým by tento výjimečný den strávil raději než se svou ženou, se kterou vychovává osmnáctiměsíčního syna Jacka Bluese.
Justin & Hailey: Cesta k rodinnému štěstí
- 2009: První setkání v zákulisí (tehdy ještě jako teenageři).
- 2015–2016: Krátký románek, po kterém následoval rozchod a období ticha.
- Červen 2018: Velký návrat a nečekané zásnuby na Bahamách.
- Září 2018: Tajná svatba na úřadě v New Yorku.
- Září 2019: Velkolepý církevní obřad v Jižní Karolíně.
- Srpen 2024: Narození prvního syna, který dostal jméno Jack Blues Bieber.
Dort, máta a tichá oslava v restauraci
Oslava se nesla v ležérním duchu. Justin se se svými 292 miliony sledujících na Instagramu podělil o momentky, které dýchají pohodou. Žádný smoking, žádné pózy. Pár si v komorní atmosféře restaurace vychutnával víno a čerstvý mátový čaj. Hlavní hvězdou večera byl poctivý šlehačkový dort s jahodami, na kterém Justin za doprovodu zářící Hailey sfoukl svíčky.
Symbolickým podtónem celé oslavy byla píseň „Man I Need“ od Olivie Dean, kterou Justin k fotkám připojil. Jako by tím světu definitivně potvrdil, že vše, co ke štěstí potřebuje, už má dávno u sebe.
„Dada mama“: Hailey a dojemné vzkazy rodiny
Devětadvacetiletá zakladatelka kosmetické značky Rhode, Hailey, nezůstala pozadu a manželův příspěvek sdílela s roztomilým popiskem „Dada mama“, čímž odkázala na jejich syna Jacka. Rodinnou idylu pak doplnila Justinova maminka, Pattie Mallette. Ta na sociálních sítích zveřejnila sérii archivních snímků z Justinova dětství a přidala vzkaz, který dojal nejednoho fanouška.
„Před 32 lety se můj život navždy změnil. Stal ses mým srdcem a mou největší lekcí lásky,“ napsala padesátiletá Pattie s tím, že Justin má před sebou ještě obrovský kus cesty a hluboký smysl života.
Zdá se, že Justin Bieber vstoupil do své „dvaatřicítky“ jako vyrovnaný muž, pro kterého je největším luxusem čas strávený s rodinou. A my mu k tomu tichému štěstí tleskáme.
Bieberovi pod lupou
- 292 milionů: Tolik fanoušků sledovalo Justinovu narozeninovou oslavu na Instagramu.
- 7 let: Tak dlouho už tvoří jeden z nejstabilnějších párů světového showbyznysu.
- 18 měsíců: Aktuální věk jejich syna Jacka, který byl hlavním tématem narozeninových přání.
- Rhode: Název úspěšné kosmetické značky, kterou Hailey založila a která je hitem mezi influencery.
- „Man I Need“: Název písně od Olivie Dean, kterou Justin vybral jako soundtrack ke svým 32. narozeninám.