Vyrob si vlastní dítě: Genetické startupy mění rodičovství v katalogový nákup
24. 11. 2025 – 11:12 | Zpravodajství | Alex Vávra
Genetické technologie mění podobu asistovaného početí rychleji, než stačí reagovat zákony i společenská debata. Startupy jako Nucleus Genomics vstupují do prostoru mezi medicínou a ambicí rodičů zajistit dětem co nejlepší start – a vyvolávají otázku, kde končí péče a začíná genetický výběr.
Současná podoba léčby neplodnosti se za poslední dekádu zásadně proměnila. IVF už dávno není okrajová metoda, ale běžně využívaný postup, k němuž se uchyluje čím dál více párů. K poklesu plodnosti přispívá odkládání rodičovství i životní styl, ale také lepší dostupnost samotné technologie, která umožňuje úspěšné těhotenství v případech, kdy by to dříve nebylo možné. Současně s tím se rozšiřuje i nabídka nadstavbových služeb, které ještě před pár lety působily jako science fiction – od detailního genetického screeningu až po pokročilé analýzy pravděpodobných vlastností budoucího dítěte. Právě tato oblast se stala půdou pro nové startupy, které se snaží přesvědčit rodiče, že genetická data mohou být klíčem k lepšímu zdraví jejich potomků.
V posledních týdnech se do popředí zájmu dostal newyorský startup Nucleus Genomics, jenž nabízí genetickou optimalizaci embryí a spustil mimořádně útočnou reklamní kampaň. Přestože kontroverze kolem genetického výběru nejsou nové, Nucleus rozpoutal debatu nebývalé intenzity.
Nucleus Genomics a nový marketing genetické optimalizace
Nucleus Genomics zaplnil newyorské metro billboardy vyzývající rodiče, aby budovali generační zdraví, a rozmístil provokativní letáky odkazující na populární módní reklamy. Kampaň okamžitě vyvolala kritiku jako propagace designových dětí, ale zároveň přinesla prudký nárůst zájmu. Prodeje společnosti vzrostly po spuštění kampaně o více než 1700 procent.
Startup nabízí přístup k software pro genetickou optimalizaci, který dokáže analyzovat embrya podle více než dvou tisíc genetických predikcí. Rodiče tak mohou získat detailní přehled nejen o možných zdravotních rizicích, ale také o fyzických znacích, jako je barva očí či vlasů. Právě tato kombinace vzbuzuje největší obavy – kritici varují před nenápadným posouváním hranic, kdy se prevence nemocí mění v selekci žádoucích vlastností.
Zastánci však namítají, že jde o logické využití dostupných dat. Podle nich genetický screening nesměřuje k řízenému výběru populace, ale k redukci rizik a informovanějším rozhodnutím rodičů. Tvrdí, že pokud už pár podstupuje náročné a nákladné IVF, je přirozené zvolit embryo, které má nejlepší předpoklady ke zdraví. CEO Kian Sadeghi se brání tvrzením, že společnost pouze zviditelňuje nástroje, které už existují, a že každý rodič si zaslouží vědět, že taková možnost je na trhu. Podle něj nejde o povinnost, ale o volbu. Ne každý ji využije, ale nikdo by neměl zůstat v nevědomosti.
Hranice mezi péčí a genetickým výběrem
Debata o genetickém screeningu se netýká jen samotného Nucleu. Do popředí se dostávají i další projekty využívající polygenické skórování, které rozšiřují možnosti výběru embryí o predikce dříve nepředstavitelných vlastností.
Jedním z nich je americký startup Heliospect, jenž podle investigativních záznamů nabízel výběr embryí na základě odhadovaného IQ. Ačkoli je tento postup v USA legální, v Evropě je zakázán a jeho existence ještě více vystupňovala spor o etiku genetického výběru. Heliospect tvrdí, že se drží legislativy a že technologie má potenciál lidem pomáhat, odborníci však upozorňují, že společnost veřejnosti nepřiměřeně předbíhá a otevírá otázky, které zůstávají bez širší společenské diskuse.
Případy, jako je Nucleus či Heliospect, ukazují, že genetický trh se mění rychleji než legislativa i veřejné mínění. Zastánci mluví o průlomu, který umožní předcházet nemocem a dá dětem lepší start do života. Odpůrci varují před normalizací myšlenky, že genetická výbava může být hodnocena jako lepší či horší, což otevírá cestu k nerovnostem a tlakům, které přesahují zdravotní hledisko.
Na konci celé debaty však zůstává jednoduchá skutečnost: technologie pokročila natolik, že se výběr budoucího dítěte přesouvá od náhody k predikci. Ať už jde o zdraví, fyzické znaky nebo – jako v případě některých firem – dokonce předpokládanou inteligenci, hranice mezi pomocí rodičům a formováním budoucích generací se rychle stírá. Vývoj ukazuje, že diskuse o etice genetického výběru není jen akademickou otázkou, ale nutnou reakcí na realitu, která přichází rychleji, než kdokoli očekával.