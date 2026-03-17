Revoluční tlačítka pro psy dobývají svět, internet po nich šílí
17. 3. 2026 – 14:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Psi mačkají tlačítka a „mluví“ s lidmi — nebo to tak alespoň vypadá. Nový výzkum naznačuje, že jim skutečně rozumí víc, než jsme si mysleli. Jsme svědky revoluce v komunikaci se zvířaty, nebo jen dobře naučeného triku?
Mluví s námi psi, nebo si to jen namlouváme? Internet v posledních letech zaplavila videa čtyřnohých „géniů“, kteří mačkají tlačítka a jakoby skládají věty. Chtějí jít ven, stěžují si na bolest, nebo si dokonce říkají o pozornost. Na první pohled to působí jako malý zázrak — jako by se konečně otevřely dveře do psí mysli. Jenže věda se nenechává unést dojmy a začala pátrat, co se za tímto fenoménem skutečně skrývá.
Federico Rossano z Kalifornské univerzity v San Diegu patřil mezi ty, kdo zpočátku podobná videa považovali za trik. Postupně ho ale záhada natolik zaujala, že rozjel obří výzkum zahrnující tisíce zvířat po celém světě. Psi, kočky, ale i další domácí mazlíčci se tak stali součástí jednoho z největších experimentů svého druhu.
Rozumí psi lidským slovům?
První otázka byla překvapivě jednoduchá. Rozumí psi vůbec tomu, co slyší, když zmáčknou tlačítko? Výsledky naznačují, že ano. Psi reagují na slova jako ven nebo hra stejně, ať je vysloví člověk, nebo je přehraje zařízení. A co je ještě zajímavější, zvládají to i bez jakýchkoli nápověd — bez gest, bez pohledů, dokonce i bez přítomnosti majitele.
Navíc se ukázalo, že tlačítka nemačkají náhodně. Některá slova používají výrazně častěji, a to přesně ta, která dávají z psího pohledu smysl. Ven, hra, jídlo nebo procházka jasně vedou. To už nevypadá jako náhoda, ale spíš jako náznak skutečného porozumění.
Skutečná komunikace, nebo jen chytrý trik?
Tady ale přichází háček. Kritici upozorňují, že psi si mohou jednoduše spojit určité tlačítko s výsledkem. Stisknu tlačítko a dostanu pozornost, pamlsek nebo jdu ven. To ještě neznamená, že chápou význam slov.
Proto se vědci pustili do složitějších testů. Například zkoumali, zda pes dokáže použít obecnější pojem pomoc ve chvíli, kdy narazí na problém. V jednom experimentu měl pes získat pamlsek z uzavřené nádoby. Otázka byla jasná: požádá o pomoc, když si sám neporadí?
Ještě větší rozruch vyvolávají psi, kteří kombinují více tlačítek dohromady. Někteří jich mají desítky a skládají sekvence, které připomínají jednoduché věty. Právě tady se dostáváme k něčemu, co by mohlo připomínat skutečný jazyk — schopnost vytvářet nové významy z omezeného počtu slov. Jenže vědci brzdí nadšení. I tyto „věty“ mohou být jen naučené vzorce. Zatím chybí důkaz, že psi skutečně chápou hlubší význam toho, co sdělují.
A tak zůstává jedna velká otázka otevřená. Snaží se s námi naši mazlíčci opravdu mluvit, nebo jsme pro ně jen sofistikovaný automat na jídlo a zábavu? Možná je pravda někde uprostřed. Jisté ale je, že psi nás neustále překvapují — a že jsme teprve na začátku odhalování toho, co se skrývá za jejich pohledem.