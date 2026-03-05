Díky obojkům teď psi a kočky mohou telefonovat svým majitelům. Měli by ale?
5. 3. 2026 – 13:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nový chytrý obojek PetPhone posouvá vztah mezi lidmi a jejich mazlíčky na úplně novou úroveň. Díky technologii, která připomíná malý smartphone, mohou psi a kočky svým majitelům zavolat nebo být na dálku sledováni. Zní to jako sci-fi, ale zařízení už míří na trh a budí velkou pozornost.
Představte si, že sedíte v práci na poradě a najednou vám zazvoní telefon. Na displeji se neobjeví kolega ani rodina, ale váš vlastní pes. Zní to jako vtip, jenže technologický svět už tuto bizarní představu proměnil ve skutečnost. Na trh přichází zařízení, které umožňuje domácím mazlíčkům volat svým majitelům a naopak. Ano, čtete správně. Váš pes nebo kočka vám může zavolat.
Za nápadem stojí technologická společnost GlocalMe, která představila zařízení PetPhone. Jde o chytrý obojek s funkcemi, které připomínají malý smartphone. Majitelé mohou svému mazlíčkovi kdykoli zavolat prostřednictvím mobilní aplikace a promluvit si s ním, i když jsou stovky nebo tisíce kilometrů daleko.
Mazlíček na telefonu
PetPhone je malé zařízení připnuté na obojku, které váží asi 37 gramů. Na první pohled působí nenápadně, ale uvnitř skrývá překvapivě pokročilou technologii. Na přední straně má reproduktor a světlo, které se rozsvítí při příchozím hovoru. Pokud majitel potřebuje svého mazlíčka najít ve tmě, může světlo zapnout i ručně nebo nechat zařízení vydávat zvuk.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je obousměrná komunikace. Majitel může z mobilní aplikace kdykoli zavolat svému psovi nebo kočce a promluvit si s nimi. Zařízení přehraje hlas majitele přímo z obojku.
A teď přichází ta nejkurióznější část. Zavolat může v určitých případech i samotný mazlíček. Pes může hovor spustit například tím, že třikrát za sebou vyskočí během šesti sekund. Kočkám stačí skočit z podlahy na vyvýšené místo zhruba ve výšce jednoho metru. Pokud by tedy váš telefon někdy zazvonil bez zjevného důvodu, klidně to může být váš pes, který si zrovna vzpomněl, že chce drbání na břiše.
PetPhone umí také přehrávat hudbu. Majitel může na dálku pustit zvuky nebo melodie, které má jeho mazlíček rád. Výrobci tvrdí, že to může pomoci zvířata uklidnit, když jsou sama doma. Zařízení navíc není jen komunikační hračka. Na jedno nabití vydrží až pět dní a má odolnost IP67, takže zvládne déšť, prach i běžné venkovní dobrodružství.
Špeh na obojku
PetPhone funguje zároveň jako sledovací zařízení. Díky kombinaci GPS, WiFi a mobilní sítě dokáže v reálném čase sledovat, kde se váš mazlíček nachází. Pokud pes nebo kočka uteče z vymezené oblasti, majitel okamžitě dostane upozornění do telefonu.
Zařízení navíc sleduje i aktivitu zvířete. Dokáže zaznamenávat, kolik času tráví pohybem, jakou vzdálenost během dne urazí a kolik kalorií spálí. Prvních šest týdnů zařízení analyzuje běžné chování zvířete, aby si vytvořilo přehled o jeho denní rutině. Pokud se aktivita náhle výrazně sníží, majitel dostane upozornění, že se něco může dít. Výrobce plánuje také sociální funkci, která by umožnila propojit domácí mazlíčky mezi sebou. Psi a kočky s tímto zařízením by si mohli navzájem posílat hovory nebo upozornění, když jsou poblíž. Funkce je ale zatím stále ve vývoji.
Technologická firma chystá také další zařízení nazvané PetCam. Jde o malou kameru, kterou může pes nebo kočka nosit na obojku. Majitel by tak mohl sledovat svět doslova očima svého mazlíčka. Po spojení s PetPhonem by vznikl kompletní systém, který umožní nejen slyšet, ale i vidět, co váš mazlíček právě dělá.
A kolik taková technologická hračka stojí? Samotný PetPhone vyjde přibližně na 90 dolarů, tedy zhruba 2100 korun. K jeho používání je ale potřeba datový tarif, který může stát kolem 230 korun měsíčně podle operátora. Zařízení je k dispozici například v růžové nebo zelené barvě. Technologie, která umožňuje telefonovat se psem nebo kočkou, může působit trochu bláznivě. Na druhou stranu ukazuje, jak rychle se svět chytrých zařízení rozšiřuje i do oblastí, které ještě nedávno nikdo nebral vážně.
Jedna věc je ale jistá. Pokud vám jednou během pracovní schůzky zazvoní telefon a na druhé straně bude jen tiché funění nebo mňoukání, možná to nebude omyl. Možná vám právě volá váš vlastní mazlíček. A pravděpodobně chce jen jediné. Abyste se co nejrychleji vrátili domů.