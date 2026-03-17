Česko odmítá nařízení, které po roce 2035 zakáže spalovací motory, uvedl Turek
17. 3. 2026 – 14:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by fakticky ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval dnes v Bruselu vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy).
Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek to uvedl v příspěvku na jednání ministrů životního prostředí zemí EU v Bruselu.
Evropská komise už loni v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 (oxidu uhličitého) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už prohlásil, že Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Návrh komise na zmírnění emisního cíle podle něj česká vláda považuje za nedostatečný.
Právě o tomto komisním návrhu dnes unijní ministři v Bruselu diskutovali. "Dobrá kondice evropského automobilového průmyslu je pro nás klíčovou ekonomickou prioritou," uvedl Turek v úvodu vystoupení. "Usilujeme o realistickou regulaci, která vyvažuje klimatické ambice s reálnou technologickou a sociálně-ekonomickou situací na trhu a zachovává konkurenceschopnost EU," dodal zmocněnec.
Revize navrhovaná komisí je podle Turka příležitostí k zásadní úpravě příliš ambiciózního rámce. Česko bude rovněž bojovat proti systému sankcí, které vystaví výrobce, kteří pravidla nedodrží, nepřiměřeně vysokým pokutám, dodal český zmocněnec.
Evropská komise už v roce 2021 navrhla, aby se do roku 2035 emise CO2 u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znamenal, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se ale má týkat pouze nových vozů, lidé by tedy nadále měli mít možnost používat i starší vozy se spalovacími motory a taková auta si na trhu s ojetinami dál kupovat.
Součástí dohody byla nicméně i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i s ohledem na ekonomické dopady.
Po silném tlaku některých zemí, zejména největších výrobců aut v regionu, se nakonec Evropská komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec loňského roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.