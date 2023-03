Ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš nastoupí do ČNB

Dosavadní ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vladimír Kruliš nastoupí 3. dubna do České národní banky (ČNB) do sekce kancelář. Bude zodpovídat především za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru. ČTK to řekla ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Krmelová.

Média v minulosti spekulovala, že by Kruliš měl sekci kancelář ČNB vést, nastupuje ale na jinou pozici. „Z pozice hlavního experta v oblasti organizační a protokolu bude zejména zodpovídat za koordinaci akcí a činností protokolárního charakteru, podílet se na přípravě mezinárodních konferencí a zajišťovat koordinaci a protokolární komunikaci vůči ECB, ústavním institucím a státním orgánům,“ popsala Krmelová náplň Krulišovy práce. Kruliš dal v KPR výpověď v lednu, na Hradě tak končí k dnešnímu dni, řekla ČTK vedoucí KPR Jana Vohralíková. Řekla, že během doby vzájemné spolupráce Kruliše poznala jako naprostého profesionála, který současnému vedení Pražského hradu, stejně jako další pracovníci hradního protokolu, vycházel ve všem vstříc. Mluvčí ČNB uvedla, že Kruliš je držitelem bezpečnostní prověrky na druhý nejvyšší stupeň Tajné. Má rovněž bezpečnostní prověrku Severoatlantické aliance NATO Secret. Jednačtyřicetiletý Kruliš pracoval v hradním protokolu od roku 2014, od února 2018 do letošního ledna ho vedl. Náplní jeho práce bylo mimo jiné organizování nejvyšších státních návštěv, summitů, ceremoniálních aktů a pracovních cest. S bývalým prezidentem Milošem Zemanem, za jehož působení na Hradě pracoval, ho pojí osobní přátelství. Zeman letos v lednu nepřímo potvrdil spekulace médií, že Kruliš přejde z Hradu do funkce ředitele kanceláře ČNB. Kruliš sám řekl, že ve svém věku by rád zůstal ve výkonné funkci a bude si hledat práci, kde bude mít odpovědnost a uplatní to, co umí. Odmítl názory, že by jeho nové působení byla „trafika“ za jeho práci pro bývalého prezidenta. Současný prezident Petr Pavel počátkem března deníku E15 řekl, že rozhodnutí o nástupu Kruliše do ČNB je čistě v pravomoci guvernéra Aleše Michla a že nemá smysl, aby do rozhodování guvernérovi kdokoli zasahoval. Prezident Pavel jmenoval náčelníkem své vojenské kanceláře Hasalu Prezident Petr Pavel jmenoval podle očekávání do funkce náčelníka své vojenské kanceláře brigádního generála Radka Hasalu. Funkce se ujme od 1. dubna, sdělila ČTK prezidentova mluvčí Markéta Řeháková. Hasala ve vojenské kanceláři ani u Hradní stráže neplánuje žádné zásadní změny, řekl ČTK. Na Hradě bude spolupracovat i se svým předchůdcem generálporučíkem Janem Kašem, který odešel do civilu a ve vojenské kanceláři zůstane jako občanský zaměstnanec. Čtyřiapadesátiletý Hasala dosud působil na pozici zástupce náčelníka generálního štábu jako inspektor Armády ČR. K Vojenské kanceláři prezidenta republiky byl přidělen již před několika týdny ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), aby se na její vedení mohl připravit. S Pavlem ho pojí spolupráce z minulosti, kdy mu v Bruselu jako předsedovi Vojenského výboru NATO vedl kabinet. Hradní vojenská kancelář má kromě náčelníka dalších osm zaměstnanců. Nedávno byl mezi ně zařazen plukovník Otakar Foltýn, který rezignoval na post náčelníka Vojenské policie. Mezi občanské zaměstnance se zařadil její dosavadní šéf generál Kaše. Hasala chce využít jeho zkušeností z krizového řízení i znalosti koordinace dalších bezpečnostních složek sloužících na Pražském hradě. Vojenská kancelář musela před několika měsíci opustit prostory, ve kterých dříve na Pražském hradě sídlila. Předchozí vedení Hradu v nich zřídilo Muzeum Řádu bílého lva. Hasala nechtěl předjímat, zda bude do budoucna usilovat o přestěhování. Nynější prostory jsou podle něj pro potřeby kanceláře vyhovující. Mohlo by vás zajímat Prezident Pavel už je na Hradě

