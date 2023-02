Aktualizováno: Vstřícná a věcná, hodnotí Petr Pavel schůzku s prezidentem Zemanem

Výsledky prezidentských voleb, úděl přímo volené hlavy státu a výhrady k fungování Kanceláře prezidenta republiky (KPR) byly hlavními tématy dnešní lánské schůzky končícího prezidenta Miloše Zemana a jeho nástupce Petra Pavla.

Pavel po zhruba hodinové schůzce novinářům řekl, že Zemana pozval na svou březnovou inauguraci. Tlumočil mu také zájem své manželky sejít se s nynější první dámou.

Pavel ocenil, že se podařilo schůzku dohodnout, byť s mírným zpožděním, považuje ji za standard. Hodinovou debatu označil za věcnou a vstřícnou. Zeman podle něj chtěl na schůzce hovořit o výsledcích voleb, ve kterých podporoval Pavlova protikandidáta z druhého kola Andreje Babiše (ANO). Hovořili také o Pavlových výhradách k fungování KPR.

Zeman také s Pavlem probíral úděl přímo voleného prezidenta. „Z hlediska určitého rozporu mezi mandátem z přímých voleb a pravomocemi prezidenta,“ uvedl Pavel. Zeman podle něj měl dilema, zda by měl být prezident pouhým vykonavatelem návrhů parlamentu či vlády, nebo hráčem, který může do politických procesů vnášet vlastní iniciativu.

První setkání s prezidentem Zemanem bylo vstřícné a věcné. Pobavili jsme se o výsledku voleb, prezidentské realitě i bezpečnostních opatřeních na Hradě. Ocenil jsem součinnost při sdílení protokolů NKÚ i při přípravě inaugurace, kam přijal mé pozvání. pic.twitter.com/JuPs2qNZs6 — Petr Pavel (@general_pavel) February 13, 2023

Pavel pozval Zemana na svou inauguraci, která se koná 9. března. Pavlův tým naopak upustil od možnosti pozvat na inauguraci prezidenty okolních států. Vysvětlil to tím, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by nemohla dorazit, s dalšími hlavami okolních států se pak má v úmyslu scházet brzy poté, co se ujme funkce. „Byly by to dvě návštěvy v průběhu několika týdnů, což by nedávalo smysl,“ konstatoval.

Nynější hlavě státu Pavel také tlumočil informaci o zájmu své manželky setkat se s první dámou. Žádal také o poskytnutí některých informací o chodu prezidentské kanceláře, personálním složení a některých procesech.

V souladu s předchozími prohlášeními Pavel požádal Zemana, aby už nečinil do konce svého mandátu zásadní rozhodnutí. Na mysli měl zejména jmenování nového předsedy Ústavního soudu. Zeman v mezičase oznámil, že tento krok neučiní. Své rozhodnutí označil za vstřícné gesto na rozloučení. Pavel již dříve oznámil Zemanovo vyjádření za správné, Zeman ho dnes podle něj potvrdil.

Zeman souhlasil s poskytnutím protokolu z kontroly NKÚ

Zeman souhlasil s poskytnutím protokolu z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně hospodaření Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a jí podřízených organizací, řekl na tiskové konferenci po setkání v Lánech Pavel. Už dříve poznamenal, že kontroly zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta NKÚ Miloslava Kaly k trestnímu stíhání.

Závěr kontroly, která je již hotová, by podle dřívějšího Kalova vyjádření mohl být zveřejněný za maximálně několik týdnů. Pavel původně hovořil o tom, že bude chtít uskutečnit další audit v KPR, nejlépe do inaugurace 9. března. Tak rychlá kontrola ale podle šéfa NKÚ Kaly reálná není.

O některých Pavlových obavách ohledně hospodaření kanceláře dnes zvolený a dosluhující prezident hovořili. „Miloš Zeman zpochybnil vůbec oprávněnost hovořit o možném trestním stíhání, když ještě nebyly žádné podklady,“ poznamenal Pavel. Zároveň uvedl, že Zeman vyšel vstříc poskytnutí protokolů z kontroly NKÚ, jež se uskutečnila v závěru loňského roku.

Pavel Zemana požádal, aby personální opatření související s KPR a příspěvkovými organizacemi byla konzultována s budoucí kancléřkou Janou Vohralíkovou. Ta se sejde se Zemanovým kancléřem Vratislavem Mynářem a sněmovním kancléřem Martinem Plíškem v úterý.

Zeman s Pavlem se dotkli i vyjádření zvoleného prezidenta, že má informace o působení soukromé bezpečnostní agentury na Hradě, která působí mimo běžný bezpečnostní režim, má přístup do chráněných prostor a netransparentní financování. KPR už dříve odmítla, že by taková agentura na Hradě působila.

Zeman podle Pavla dnes záležitost připomněl s tím, že považoval Pavlovo vyjádření za předčasné a uvítal by, kdyby s ním počkal až po inauguraci a po seznámení se s detaily. „Já jsem řekl, že pokud mám nějaká podezření, tak bych byl rád, aby se vyjasnila do inaugurace, a ne abych je řešil až potom,“ doplnil Pavel. Neznamená to podle něj zádrhely v jednání s dosluhující hlavou státu, pouze rozdílný náhled na věc.

Pavel i Zeman připsali výsledky prezidentské volby i Babišovým chybám

Pavel řekl Zemanovi, že měl ve volební kampani štěstí na svůj tým, ale pomohly mu i zásadní chyby druhého účastníka finálového kola nedávných prezidentských voleb Andreje Babiše (ANO). Podle Zemana si volby Babiš do velké míry prohrál sám, řekl po jednání v Lánech Pavel.

Zeman podle Pavla začal dnešní diskusi o výsledcích voleb konstatováním, že vítězové mají po volbách či válce často tendenci chválit svého soupeře. Vynikne pak totiž podle něj výkon vítěze, pokud panuje i přesvědčení, že soupeř byl opravdu dobrý. „Zajímalo ho, jestli jsem to viděl tak, že já byl ten hvězdný a Andrej Babiš tak špatný, nebo pochválím Andreje Babiše,“ uvedl Pavel.

Pavel doplnil, že situaci zhodnotil z obou stran. „Na jednu stranu jsem měl štěstí na skvělý tým a spoustu podporovatelů po celé zemi, na druhé straně Andrej Babiš udělal nějaké zásadní chyby,“ uvedl Pavel. Babiš vsadil před druhým kolem na negativní kampaň a Pavla na billboardech i ve většině odpovědí v mediálních debatách spojoval s hrozbou války. Vedení ANO minulý týden podle Babiše vyhodnotilo výsledek voleb jako skvělý.

Zeman podle Pavla výsledky voleb viděl tak, že si je Babiš do značné míry prohrál sám. „Vzhledem k tomu, že Andreje Babiše volil, říkal, že si může dovolit k němu být kritický. Zdůraznil, že nebyl tím, kdo volil mě, ale že to respektuje,“ uvedl.

Pavel se v Mnichově při bezpečnostní konferenci sejde například s Macronem

Pavel po schůzce se Zemanem dále řekl, že se při bezpečnostní konferenci v Mnichově v pátek a sobotu sejde například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo prezidentem Litvy Gitanasem Nausédou. Další schůzky jsou v jednání. Chce mimo jiné apelovat na rychlou vojenskou pomoc Ukrajině napadené Ruskem.

Pavel také pravděpodobně do konce března navštíví Slovensko a prezidentku Zuzanu Čaputovou, setká se také s polským prezidentem Andrzejem Dudou a německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Konference se v bavorské metropoli uskuteční tento týden od pátku do neděle, jedním z hlavních témat bude ruská invaze na Ukrajinu. Akce se zúčastní vedle německého kancléře Olafa Scholze také například prezident Polska Andrzej Duda, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nebo vysoce postavený čínský diplomat Wang I.

Setkání na okraj konference považuje Pavel spíše za seznamovací. Chce ale zdůraznit, že vstřícnost, se kterou byl minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijat v Británii, ve Francii či v Bruselu, by neměla zůstat pouze v rovině slov či emocí, ale měla by být proměněna do velice rychlé a konkrétní vojenské pomoci.

„Z různých zdrojů vyplývá, že Ruská federace připravuje protiofenzivu. Může být poměrně zásadní. Pokud nebude Ukrajina dostatečně vybavená k tomu, aby mohla ofenzivě čelit, mohlo by dojít i k poměrně zásadnímu zvratu ve vývoji konfliktu,“ řekl Pavel.