Aktualizováno: Co bylo mezi Trumpem a pornoherečkou? Prý „nejméně působivý sex“, jaký kdy Stormy zažila

V červenci 2006 realitní magnát a známá tvář amerických televizních obrazovek Donald Trump potkal pornoherečku Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordovou, na golfovém turnaji pro celebrity u jezera Tahoe. Ve čtvrtek toto setkání vyvrcholilo trestním obviněním vůči Trumpovi, a to vůbec prvním vzneseným vůči bývalému prezidentovi Spojených států.

Události, jež politicky výbušné kauze předcházely, dnes shrnula agentura AFP.

Stormy Daniels ve své knize Full Disclosure (Plné odhalení) z roku 2018 popisuje své setkání s Trumpem v nevadském golfovém resortu u břehu jezera Tahoe. Na fotografii pořízené na místě Trump s pornoherečkou pózuje u stánku pornografického studia, kde pracovala jako „uvaděčka“. Tehdy 60letý Trump měl červenou kšiltovku, žluté polo tričko a khaki kalhoty, 27letá Daniels stála po jeho boku v přiléhavém černém topu.

Ve své knize Daniels uvedla, že ji jeden z bodyguardů pozval na večeři s Trumpem, hvězdou reality show The Apprentice, v jeho střešním apartmá. Následoval „možná ten nejméně působivý sex, jaký jsem kdy zažila“, uvedla pornoherečka, přičemž nelichotivě popsala určité části Trumpova těla. K aféře mělo dojít krátce poté, co Trumpova manželka Melania porodila jejich syna Barrona.

Trump popřel, že by s pornoherečkou měl pohlavní styk, a označil ji za podvodnici a vyděračku. Daniels tvrdí, že s Trumpem zůstala v kontaktu i v následujícím roce v naději, že ji obsadí ve své reality show, k čemuž však už nikdy nedošlo.

O deset let později se Trump stal kandidátem republikánů na amerického prezidenta. Bulvární list The National Enquirer vlastněný Trumpovým spojencem zjistil, že Daniels hledá zájemce o svůj potenciálně politicky škodlivý příběh o románku s Trumpem. Bulvár ji spojil s Michaelem Cohenem, Trumpovým osobním právníkem. Cohen, který se mezitím obrátil proti Trumpovi, přiznal, že pornoherečce zařídil 130 000 dolarů (2,8 milionu Kč) výměnou za mlčení o románku s Trumpem z roku 2006.

Daniels a Trump pod pseudonymy Peggy Petersonová a David Dennison byli stranami dohody o mlčenlivosti, kterou připravil Cohen a která se objevila v soudních spisech. Tuto platbu odhalil v lednu 2018 list The Wall Street Journal (WSJ) a tvoří stěžejní část obvinění, kterému Trump čelí.

Trump jakékoli pochybení popírá a tvrdí, že je obětí politického „honu na čarodějnice“ ze strany manhattanského prokurátora Alvina Bragga, demokrata, jehož cílem je zmařit Trumpův boj o Bílý dům v prezidentských volbách, které se uskuteční příští rok.

Cohen, který si odpykal trest ve vězení za daňové úniky a porušení pravidel financování volební kampaně, i Daniels byli tento měsíc v souvislosti s případem vyslechnuti.

Od chvíle, kdy Daniels veřejně popsala svou zkušenost s Trumpem, vydělává na své slávě a proti exprezidentovi bojuje u soudu i mimo něj na sociálních sítích. Na svém twitteru Trumpovi sugestivně přezdívá „Tiny“ (Mrňous), zatímco on ji uráží výrazy jako „koňský ksicht“.

Kromě vydání knihy Daniels vystupovala ve striptýzových klubech po celých Spojených státech v rámci turné s názvem Make America Horny Again (Vraťme Americe její vzrušení), což je patrná narážka na Trumpův volební slogan z roku 2016 Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost). Její někdejší právník Michael Avenatti si nyní odpykává trest za to, že podvedl nakladatele a bez jejího vědomí si na účet, který kontroloval, nechal poslat 300 000 dolarů (6,4 milionu Kč) z 800 000 dolarů ze zálohy na její knihu. Podle prokuratury Avenatti peníze utratil za osobní a profesní výdaje včetně letenek, restaurací a pronájmu vozu Ferrari.

Washington Post: Trumpovo obvinění následuje po 50 letech vyšetřování na mnoha frontách

Půl století se Donald Trump prezentoval jako dokonalý obchodník - a dokonalý mistr úniků. Tomuto podnikateli, z nějž se stal politik, se dařilo vyhýbat závažným důsledkům, přestože byl v každém desetiletí svého dospělého života vyšetřován federálními a státními úřady, bankéři a regulátory kasin, zástupy žalobců a konkurentů, napsal list The Washington Post.

Byl vyšetřován kvůli malým i velkým záležitostem: kvůli údajnému porušování pravidel lobbingu ve státě New York a kvůli tomu, jestli sehrál nějakou roli ve snaze ruské vlády zasahovat v roce 2016 do amerických prezidentských voleb. Byl jediným prezidentem, který dvakrát čelil impeachmentu, a v obou případech z toho vyvázl.

Nyní, 50 let poté, co federální činitelé podezírali Donalda Trumpa a jeho otce z porušování zákonů proti rasové diskriminaci při pronajímání bytů, byl bývalý prezident obviněn; z čeho přesně, to zatím není veřejnosti známo. Ví se jen, že manhattanský soud prověřuje vyplacení peněz za mlčení profesionální striptérce a pornoherečce, která vyhrožovala, že poměr s Trumpem zveřejní.

Obvinění bývalého prezidenta pravděpodobně vyvolá politickou bouři a může prolomit nové právní hranice. Zároveň je ale okamžikem, o kterém Trump dlouho věřil, že se nikdy nemůže stát.

„Donald byl vždy nebojácný,“ říká inženýrka a právnička Barbara Resová, která byla dvě desetiletí vrcholovou manažerkou společnosti The Trump Organization. „Absolutně věřil, že stojí nad zákonem.“

Pro Trumpa je obvinění prvním krokem ve velmi veřejném dramatu, o němž věří, že mu nakonec přinese prospěch. Lidé, kteří s ním v průběhu let úzce spolupracovali, jsou přesvědčeni, že tato kauza ještě posílí Trumpovu podporu mezi jeho voliči a zároveň mu přinese plusové body také u dalších voličů, kteří ho sice nemají rádi, ale zároveň si nemyslí, že by měl bývalý prezident být stíhán v kauze pramenící z údajného nemanželského poměru s bývalou pornoherečkou vystupující pod uměleckým jménem Stormy Daniels.

„Věřím, že ho to katapultuje do Bílého domu,“ řekl v rozhovoru na televizní stanici MSNBC Trumpův nový právník Joe Tacopina.

Obvinění v případu Stormy Daniels přichází uprostřed vyšetřování Trumpovy úlohy v Atlantě, kde se snažil zvrátit výsledky voleb ve státě Georgia v roce 2020, federálního vyšetřování Trumpových kroků vedoucích k útoku jeho stoupenců na Kapitol z 6. ledna 2021, stejně jako vyšetřování způsobu, jakým ve svém sídle a soukromém klubu nakládal s tajnými dokumenty.

V případě Stormy Daniels se Trump drží stejného vzorce, který nastavil už v roce 1973, kdy federální žalobci obvinili Donalda a jeho otce Freda, významného newyorského developera, že odmítali černochy, kteří si u nich chtěli pronajmout byt. Tehdy Trump nejprve obvinění popřel, pak prohlásil, že nevěděl, že jeho jednání je nezákonné, a poté prostřednictvím svého právníka obvinil vládu, že vede falešné „vyšetřování ve stylu gestapa“.

Tentokrát Trump zpočátku tvrdil, že se Stormy Daniels nikdy žádný sexuální vztah neměl, a krom toho ani není jeho typ. Pak prohlásil, že netušil, že pornoherečka dostala 130 000 dolarů za to, aby o jejich údajném vztahu, jehož existenci popírá, mlčela. A pak řekl, že o platbě možná věděl, ale že nikdy nenařídil svému právníkovi Michaelu Cohenovi, aby ji provedl.

Nakonec Trumpův mluvčí Steven Cheung ve čtvrtek večer prohlásil: „Od Ruska, Ruska, Ruska, přes Muellerovy mystifikace, falešný impeachment jedna a dvě, až po nezákonnou razii v Mar-a-Lago, demokraté vyšetřovali a útočili na prezidenta Trumpa ještě v době před jeho zvolením - pokaždé selhali. A nyní se do toho pustili znovu, stiskli ‚jaderné tlačítko‘ a útočí na prezidenta kvůli zhrzené vyděračce.“ (Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller zkoumal ruský vliv na americké prezidentské volby - pozn. ČTK)

Trumpův postoj k právu a právníkům zrcadlí jeho přístup k podnikání, politice a osobním vztahům. Sám se nechal slyšet, že věří v instinkt a osobní tušení, nikoli v odbornost a pravidla; že každá publicita je dobrá publicita, a že většina Američanů obdivuje úspěšné lidi, i když - nebo zejména když - obcházejí pravidla.

Podle jeho dlouholetých spolupracovníků vždy věřil, že vyšetřování jeho obchodních praktik nebo osobního života je politicky motivované, a že by dokázal přesvědčit jakoukoli porotu, že je terčem nespravedlivého útoku.

Ať už je fórem televizní pořad, soudní síň nebo politická debata, Trump tvrdí, že dokáže překonat každého protivníka. Jeho přesvědčení, že dokáže obratně vést soudní řízení, pramení ze dvou zdrojů: od jeho otce, který si pěstoval úzké vazby na představitele Demokratické strany a právníky s dobrými kontakty, a od newyorského mocenského makléře Roye Cohna, který mladého Trumpa učil, jak mít navrch nad státními zástupci. Ostatně sám Cohn býval právník, ale byl zbaven způsobilosti k právním úkonům za podvody a zkreslování informací.

V roce 1973, kdy se Trump s Cohnem seznámil v newyorském nočním podniku Le Club určeném pouze pro členy, vyšetřovalo 27letého Donalda Trumpa a jeho otce ministerstvo spravedlnosti kvůli diskriminaci černošských Newyorčanů při pronájmu bytů. Během jejich prvního setkání Trump Cohnovi řekl: „Nemám rád právníky. ... Vždycky se chtějí dohodnout, místo aby bojovali.“

Cohn souhlasil a poradil Trumpovi, aby „poslal federály k čertu a bojoval u soudu“. Položil tak základ strategie, kterou se Trump naučil používat po zbytek své kariéry: Když na něj zaútočíte, sáhne po drtivém protiútoku.

Trump se dlouhodobě prezentuje jako miliardářský playboy, který rád randí s topmodelkami. Před svými třemi manželstvími, mezi nimi i během nich se nechával fotografovat se skrovně oděnými vítězkami soutěží krásy a modelkami, navštěvoval sídlo Hugha Hefnera, kupoval a řídil soutěže Miss a skončil v několika právních bitvách se ženami, které tvrdily, že je osahával nebo s nimi měl poměr. Tyto spory většinou končily mimosoudním vyrovnáním, kdy ženy, jichž se to týkalo, dostaly zaplaceno a souhlasily s podpisem smlouvy o mlčenlivosti.

Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, se s Trumpem seznámila v roce 2006 na golfovém turnaji celebrit v Lake Tahoe; jí tehdy bylo 27 a jemu 60 let. V roce 2018 bývalá pornoherečka prozradila, že jí Trumpův advokát Cohen v posledních týdnech kampaně v roce 2016 zaplatil 130 000 dolarů za to, že bude mlčet o údajném sexuálním vztahu, který měla s Trumpem.

Trump později přiznal, že Cohenovi osobně uhradil platby za mlčení, „aby zastavil její falešná a vyděračská obvinění“.

Ačkoli se postoj k případům sexuálního zneužívání v posledních letech výrazně změnil, Trumpovy údajné nepřístojnosti měly jen malý dopad na jeho popularitu. To je fenomén, který ho odlišuje od jiných politiků a celebrit, jako je komik Bill Cosby, hollywoodský producent Harvey Weinstein nebo kandidát do amerického Senátu Roy Moore z Alabamy.

Může to být tím, že voliči už dávno berou jeho osobní chování jako jeho nedílnou součást a zohledňují ho ve svém názoru na něj coby na kandidáta. Anebo proto, že se Trumpovi podařilo přesvědčit své zaryté stoupence, že je jen obětí nepravdivých zpráv.

Obecně mají postoje vůči sexuálním prohřeškům politiků tendenci se proměňovat podle stranické příslušnosti. Před čtvrtstoletím mnozí demokraté tvrdili, že aféra prezidenta Billa Clintona se stážistkou v Bílém domě je jeho soukromá věc, zatímco mnozí republikáni ji považovali za příklad veřejné korupce.

Podobně se v posledních letech mnozí demokraté chopili obvinění proti Trumpovi jako důkazu, že je pro svůj úřad nezpůsobilý, zatímco mnozí republikáni přijali jeho popírání a tvrdili, že jeho politické úspěchy jsou důležitější než jakékoli osobní prohřešky.

Postoj veřejnosti se v podobných případech může změnit prakticky přes noc podle toho, ke které straně obviněný patří. Když na začátku volební kampaně v roce 2016 provedly noviny Deseret News v Salt Lake City celonárodní průzkum o nevěře, téměř dvě třetiny demokratů uvedly, že by jejich volební rozhodnutí nemanželský poměr kandidáta neovlivnil, zatímco jen necelá polovina republikánů souhlasila s tím, že na nevěře nezáleží.

O rok později, když stejný průzkum položil stejnou otázku v zemi, kde byl prezidentem Trump, se výsledky převrátily: Tehdy bylo 57 procent republikánů ochotno na aféru nehledět, zatímco ignorovat kandidátovy indiskrece bylo ochotných jen 47 procent demokratů.

To, proč k prvnímu obvinění vedl údajný nemanželský poměr a finanční úhrada za mlčení, a nikoli Trumpovy činy vedoucí k útoku jeho stoupenců na Kapitol, anebo snaha zvrátit výsledky voleb v Georgii, je spíše záležitostí vrtochů přístupu různých státních zástupců k jejich případům než odrazem důležitosti nebo pádnosti obvinění.

Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg uvedl, že jeho rozhodnutí vznést obvinění bude založeno na důvěře vyšetřovatelů ve schopnost prokázat případ. Žalobci „procházejí dokumenty, vyslýchají svědky a zkoumají důkazy, které dosud nebyly prozkoumány“, řekl Bragg loni listu The Post. „Vyšetřujeme důkladně a sledujeme fakta bez strachu a protekce,“ dodal.

Ti, kdo s Trumpem úzce spolupracovali při jeho minulých právních problémech, říkají, že navzdory své veřejné chvástavosti někdy v soukromí projevuje skutečné obavy, že by mohl skončit finančně zruinovaný nebo za mřížemi.

„Panebože, to je hrozné,“ řekl Trump poté, co se dozvěděl, že zvláštním poradcem ve federálním vyšetřování snahy Ruska zasahovat do voleb v roce 2016 bude bývalý šéf FBI Robert S. Mueller III. „To je konec mého prezidentství. Jsem v háji.“

Obdobně když Trump v roce 1990 dlužil 3,2 miliardy dolarů a bankéři na jeho dům, loď a floridské sídlo uvalili zástavní právo, „byl vyděšený“, řekla Barbara Resová. „Přestal se tolik chlubit. Stáhl se do sebe. Bylo to niterné a všichni jsme to viděli.“

Jakkoli by ráda viděla Trumpa hnaného k zodpovědnosti, je přesvědčená, že se mu i tentokrát podaří přelstít žalobce, kteří po něm půjdou. „Nemyslím si, že ho dostanou,“ řekla. „Stejně jako ustoupil Robert Mueller, nebudou mít ani oni odvahu jít po něm až do konce. Ale ach, to by bylo tak skvělé,“ dodala.