Velká porota hlasovala pro Trumpovo obvinění, exprezident to označil za vměšování do voleb

Za „politické pronásledování“ a „vměšování do voleb“ označil bývalý americký prezident Donald Trump obvinění, pro jehož vznesení hlasovala v noci na dnešek velká porota newyorského soudu. „Jsem zcela nevinen,“ ujistil v prohlášení Trump, který chce v roce 2024 usilovat o návrat do Bílého domu.

Trumpův obhájce Joseph Tacopina řekl, že jeho klient bude předveden před soud a obviněn pravděpodobně počátkem příštího týdne. Bývalý prezident čelí více než 30 bodům obvinění z podvodů, uvedla stanice CNN s odvoláním na dva nejmenované zdroje

Kancelář manhattanského prokurátora, kterým je demokrat Alvin Bragg, mezitím oznámila, že navázala kontakt s Trumpovými právníky, aby dohodla podrobnosti ohledně vyslechnutí obvinění před nejvyšším soudem New Yorku. Jde také o sejmutí otisků prstů bývalého šéfa státu. Samo obvinění a termín dosud nebyly oficiálně zveřejněny.

„Očekáváme, že obvinění vznesou v úterý,“ poznamenala další Trumpova právnička Susan Nechelesová ohledně termínu, kdy by měl exprezident předstoupit před justici.

„Jsem si jist, že tento hon na čarodějnice se prudce obrátí proti (současnému prezidentovi) Joeovi Bidenovi,“ uvedl Trump v prohlášení, které AFP charakterizovala jako „velmi dlouhé“. Obvinění podle agentury AP označil za další krok levice v kampani, která má zničit jeho hnutí, snažící se Americe vrátit její velikost. Trump dal v prohlášení najevo, že hodlá ve volebním klání setrvat.

Krátce na to se bývalý prezident obrátil na své příznivce, aby přispěli na obhajobu. Na ni už vybral přes dva miliony dolarů (více než 43 milionů Kč), protože 18. března nesprávně předpovídal, že bude během čtyř dnů zatčen. Trumpovi právníci Nechelesová a Tacopina prohlásili, že budou proti obvinění „energicky bojovat“.

Velká porota newyorského soudu hlasovala pro obvinění amerického exprezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels. Trump se stal prvním bývalým prezidentem Spojených států, který čelí obvinění z trestného činu.

Toto rozhodnutí jistě vyvolá otřesy po celé zemi a pošle do neprobádaných vod americký politický systém, který nikdy neviděl jednoho ze svých bývalých vůdců obviněného z trestného činu, natož v době, kdy se uchází o znovuzvolení, předpověděla CNN.

Z čeho konkrétně je někdejší prezident obviněn, zatím není veřejné. Velké poroty, které jsou zřizovány kvůli posuzování shromážděných důkazů a schvalování případných obvinění, pracují v utajení.

Kauza se točí kolem 130 000 dolarů (přes 2,8 milionu Kč), které dostala těsně před prezidentskými volbami roku 2016 pornoherečka Stormy Daniels, podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena za mlčení o románku s pozdějším vítězem voleb.

Velká porota se podle médií zabývá podezřením, že se jednalo o nelegální výdaj na kampaň. Trump jakékoli provinění odmítá.

„NIkdo nestojí nad zákonem,“ zareagoval na Trumpovo obvinění advokát Clark Brewster, který hájí zájmy Stormy Daniels. „Obvinění Donalda Trumpa není důvod k radosti. Ať zvítězí pravda a spravedlnost,“ dodal.

Přibližně 44 procent příznivců republikánů se domnívá že Trump by měl po vznesení obvinění z voleb odstoupit, připomněla agentura Reuters průzkum z minulého týdne, který si objednal u ústavu Ipsos.

Trumpovi spojenci a republikánští kolegové označili obžalobu za politicky motivovanou, zatímco demokraté uvedli, že v právním státu nikdo není chráněn před zákonem. Bílý dům se odmítl vyjádřit.

Eric Trump, jeden ze synů 45. prezidenta USA, označil obvinění za „oportunistický útok na politického odpůrce uprostřed volební kampaně“ a za pochybení hodné třetího světa. „Tohle je věc, kvůli které by se Mao Ce-tung, Stalin a Pol Pot červenali. Tak je to šílené,“ zareagoval Donald Trump junior v narážce na komunistické diktátory, kterým historici připisují miliony obětí.

Floridský guvernér Ron DeSantis, jeden z Trumpových republikánských soupeřů v klání o nominaci do prezidentských voleb v příštím roce, odsoudil obvinění jako „odporující americkým hodnotám“ a ujistil, že jeho stát, kde bývalý prezident sídlí, nevyhoví žádosti z New Yorku o Trumpovo vydání. Stejnou neochvějnou podporu vyjádřil i republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy, podle kterého „americký lid nebude tolerovat tuto nespravedlnost“ a „bezprecedentní zneužití moci“ ze strany prokurátora Bragga, vzešlého z řad demokratů. Bývalý viceprezident Mike Pence vyjádřil pobouření. „Milionům Američanům to bude připadat jako nic jiného než politické pronásledování,“ řekl CNN.

Zatčení Trumpa se čeká příští týden, spekuluje se o obžalobě z falšování záznamů

Spojené státy by mohly příští týden zažít „podívanou, jakou ještě nikdy neviděly“, píše agentura AP k očekávanému prvnímu zatčení bývalého prezidenta. Některé zdroje hovoří o úterý jako možném termínu. Samotný soudní proces může začít až po prezidentských volbách plánovaných na rok 2024, v nichž chce Trump znovu bojovat o funkci hlavy státu. Přesná obvinění zatím nejsou veřejnosti známa, pozornost médií se soustředí na otázku falšování účetních záznamů.

„Pokud se v úterý vydá úřadům, Donald J. Trump nejspíše projde v New Yorku rutinními kroky spojenými se zatčením za těžký zločin... Bezprecedentní zatčení bývalé hlavy státu ale bude všechno, jen ne rutinní,“ píše list The New York Times (NYT).

Součástí zmíněného procesu bude zřejmě pořízení policejní fotografie a odebrání otisků prstů, ale zda bude exprezident i spoután, to není zatím jasné. Podle NYT bude takřka jistě doprovázen ozbrojenými členy tajné služby, tedy prezidentské ochranky, která má povinnost jej neustále chránit. Také se čeká, že Trump předstoupí před soud, kde si vyslechne obžalobu a vysloví se k otázce své viny.

Informovaný zdroj agentuře AP řekl, že přesná choreografie soudního procesu se stále dojednává. Prokuratura na Manhattanu, která daný případ vyšetřuje, ve čtvrtek oznámila, že státní zástupci kontaktovali Trumpův právní tým ve snaze koordinovat jeho předvedení před soud. Newyorské bezpečnostní složky se mezitím už několik dní připravují na možnost protestů ve spojení s obviněním exprezidenta, který zůstává více než dva roky po odchodu z Bílého domu lídrem Republikánské strany.

Vznesení trestních obvinění schválila velká porota, která vyhodnocovala důkazy shromážděné v kauze označované jako „peníze za mlčení“. Jejím jádrem jsou platby dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem nemanželský poměr. Pornoherečka Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, a modelka Karen McDougalová dostaly před volbami z roku 2016 celkem 280 000 dolarů (přes šest milionů Kč), přičemž podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena si tím chtěl pozdější vítěz voleb zajistit jejich mlčení o milostných románcích.

Cohen, který byl později odsouzen mimo jiné za porušení pravidel financování politických kampaní, je ústřední postavou případu a jedním z hlavních svědků. Už v roce 2019 předložil Kongresu kopie šeků, které podle něj dokazují, že mu Trump peníze zprostředkované dvěma ženám nahradil. Exprezident podle AP transakce zaznamenal jako „právní výdaje“, což by nyní mohlo vyústit v obžalobu z falšování účetních záznamů.

Podle zákonů státu New York je takové maskování výdajů protiprávní, ovšem zpravidla je klasifikováno pouze jako přestupek, píše server Politico. „Stává se těžkým zločinem v případě, že cílem zfalšování záznamů bylo zakrýt jiný trestný čin,“ pokračuje analýza webu. Prokurátoři by tak museli dokázat, že samotné transakce například porušovaly pravidla financování kampaní.

Obžaloba by v takovém případě čelila řadě překážek. Trumpův tým by například mohl argumentovat tím, že jakékoli provinění už je promlčené, neboť se na něj vztahuje obvyklá pětiletá lhůta. Jako další potenciální problémy pro prokuraturu média zmiňují důvěryhodnost Cohena nebo snahu aplikovat státní volební předpisy v případu kolem kandidáta ve federálních volbách. „Tohle je pro obhájce případ z říše snů,“ řekl agentuře Reuters bývalý prokurátor David Shapiro.

Samotný proces ale nejspíše začne až za mnoho měsíců. V loňském roce byla na Manhattanu průměrná prodleva mezi vznesením obvinění a soudním verdiktem 900 dní. Při takovémto harmonogramu by proces nastal až po prezidentských volbách, do nichž zbývá zhruba rok a půl.

Podle Politico je nepravděpodobné, že by chtěli prokurátoři Trumpa během stíhání držet ve vazbě. Exprezident, kterého aktuálně průzkumy favorizují na zisk nominace Republikánské strany, tak zřejmě bude moci bez problémů pokračovat v předvolební kampani. Z právního hlediska by podle médií mohl kandidovat, i kdyby byl za mřížemi.

Test demokracie i nový motiv kampaně, píše americký tisk o Trumpově obvinění

Zkouška americké demokracie, ústřední téma začínající prezidentské kampaně a konec 50 let trvající schopnosti jednoho muže odrážet nejrůznější vyšetřování. I tak komentují americká média rozhodnutí manhattanské velké poroty vznést obvinění proti exprezidentovi Trumpovi.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) vývoj může obviněnému pomoci v primárkách Republikánské strany, zároveň jej ale může dál oslabit u umírněných voličů potřebných k vítězství v rozhodující fázi prezidentské volby.

Prezident z let 2017 až 2021 čelí obviněním v kauze plateb pro údajné milenky před vyhranými volbami roku 2016, podle deníku The New York Times (NYT) je však důležité vnímat širší souvislosti. „Větší příběh je o zemi, která se vydala na cestu, po níž ještě nikdy nešla, cestu plnou závažných důsledků pro zdraví nejstarší demokracie světa,“ píše list.

Analýza označuje vývoj za prolomení tabu platného více než dvě století, během nichž měli prezidenti imunitu vůči trestnímu stíhání během výkonu funkce a v praxi i po jeho ukončení. „Od zvolení Donalda J. Trumpa do Bílého domu v roce 2016 se stalo tolik nemyslitelných ‚poprvé‘, tolik neporušitelných hranic bylo překročeno, tolik nepředstavitelných událostí šokovalo svět, že je snadné zapomenout, jak moc ohromující tenhle moment skutečně je,“ uvádí NYT.

Mnohá média analyzují obvinění v kontextu předvolební kampaně, do níž Trump jde jako papírový favorit na zisk republikánské nominace. „Tohle obscénní divadlo se okamžitě stane určujícím momentem kampaně (před volbami roku) 2024... Pro republikány nastoluje v brzké fázi otázku, zda se připojit k obhajobě bývalého prezidenta,“ píše web Politico.

Podle agentury AP se moc někdejší hlavy státu nad jádrem republikánských voličů ukázala okamžitě, když i Trumpovi potenciální soupeři pro primárky obvinění v prvních reakcích kritizovali. Floridský guvernér Ron DeSantis sice Trumpa nejmenoval, rozhodnutí velké poroty ovšem označil za neamerické. „Bývalý viceprezident Mike Pence, jehož život byl v ohrožení poté, co Trump zažehnul vzpouru v Kapitolu, řekl CNN, že obvinění jsou ‚nehorázná‘,“ dodává AP.

Trumpova strategie se mezitím začíná jasně rýsovat, napsal deník WSJ. „Sází na to, že republikáni... se ztotožní s jeho tvrzením, že čelí spiknutí, které chce umlčet jeho i hnutí, které spustil,“ uvádí list. Odkazuje mimo jiné na čerstvý průzkum, podle kterého si 93 procent republikánských voličů myslí, že trestní kauza v New Yorku je politicky motivovaná. Celkově však většina respondentů uvedla, že obviněný exprezident by neměl znovu kandidovat.

Trestní obvinění proti Trumpovi přichází po 50 letech, kdy unikal závažnějším důsledkům nejrůznějších kauz, upozornil po čtvrtečním zlomovém oznámení deník The Washington Post (WP). Připomíná, že podnikatel z New Yorku čelil vyšetřováním na různých úrovních v každém desetiletí svého dospělého života, počínaje 70. lety. Tehdy jej a jeho otce federální činitelé podezírali z porušování zákonů proti rasové diskriminaci při pronajímání bytů. Případ skončil finančním urovnáním bez přiznání viny. Podle WP Trump dlouho věřil, že obviněním v trestní záležitosti nikdy čelit nebude.