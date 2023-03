Zemanova kancelář podá po auditu trestní oznámení kvůli hospodaření ve Správě Pražského hradu

Kancelář prezidenta republiky (KPR) na základě externího auditu ve Správě Pražského hradu (SPH) v úterý podá trestní oznámení kvůli podezření z majetkové a hospodářské trestné činnosti. V tiskové zprávě dnes zástupci kanceláře prezidenta Miloše Zemana uvedli, že podezření se týkají porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušení povinnosti při správě cizího majetku, krádeže, zpronevěry či podvodu.

Kancelář zmínila některá pochybení, za která podle ní odpovídají bývalý ředitel SPH Ivo Velíšek a bývalá ředitelka Odboru zámek Lány Michaela Javůrková. Podle kancléře Vratislava Mynáře může být počet odpovědných osob vyšší.

Velíšek se nechtěl k záležitosti zatím nijak vyjadřovat. ČTK řekl, že počká, jak se k trestnímu oznámení postaví příslušné orgány. Podobně se vyjádřila i Javůrková. „Zatím se k tomu vyjadřovat nechci a počkám, co se stane dál a jak (příslušné) orgány rozhodnou,“ řekla ČTK.

Na Hradě loni od března do září prováděl komplexní kontrolu NKÚ, jehož závěrečnou zprávu dosud nemá prezidentská kancelář k dispozici. Dílčí výsledky kontroly NKÚ pak podle Hradu přiměly kancléře Vratislava Mynáře k říjnovému odvolání Velíška a zadání doplňujícího externího auditu, který vypracovala společnost BDO, a vypracování doprovodných interních auditů.

V příštích měsících se na Hradě uskuteční důkladné inventury vnitřních předpisů a nakládání s prostředky SPH, uvedl Hrad. „Další opatření lze očekávat, až KPR a SPH obdrží závěrečnou zprávu o výsledcích kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ),“ stojí v tiskové zprávě. Mynář dnes novinářům řekl, že závěrečnou zprávu prezidia KPR nemá, k dispozici má ale usnesení kolegia NKÚ, v němž jsou obsažena některá opatření, k nimž už KPR přistoupila. Mynář je připraven po dohodě s budoucí kancléřkou Janou Vohralíkovou usnesení zveřejnit.

Podezření se podle KPR týkají rekonstrukce Vikárky či evidence alkoholu ve skladu. „Po odvolání Velíška a Javůrkové byl nalezen sklad alkoholu na zámku Lány téměř prázdný a bylo zde konstatováno vysoké manko,“ stojí v tiskové zprávě. Fiktivně se mělo podle zprávy na protokolární účely odepisovat 20 lahví alkoholu měsíčně. Podle hradního advokáta Marka Nespaly vznikla škoda téměř 110 000 korun.

Společnost audit prováděla od loňského 22. prosince do letošního 27. ledna. „Práce zahrnovaly posouzení dodržení právních předpisů a posouzení nastavení a fungování souvisejících procesů. Bylo učiněno celkem 15 zjištění, z toho tři zjištění s vysokou závažností a sedm středně závažných zjištění,“ uvedla KPR.

V případě oprav a stavebních úprav ve Vikářské ulici podle ní Velíšek mimo jiné v příkrém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách nezrušil zadávací řízení, když se do řízení přihlásil jediný uchazeč, byl zjištěn ekonomický rozpor mezi technickým průzkumem a skutečností a byl zjištěn i rozpor nabídkové ceny a předpokládané hodnoty zakázky. „Jakožto veřejný zadavatel stanovil nevhodný způsob předkládání nabídek e-mailovou poštou, což vytvořilo prostor pro zvýhodnění jednoho dodavatele a manipulaci s informacemi,“ stojí v tiskové zprávě. Podle advokáta Nespaly mohlo dojít o navýšení zakázky téměř až o 100 milionů korun.

Nedostatečná byla podle KPR pod Velíškem i evidence při výběru a svozu hotovosti v areálu Hradu, podle Nespaly šlo o hotovost z veřejných toalet. „Jde v souhrnu o vysoké částky finanční hotovosti, jejíž evidenci bývalý ředitel SPH Velíšek ponechal zcela nedostatečnou, a to od převzetí, shromáždění, po převoz, zaúčtování a uložení,“ uvádí KPR. Velíšek až do svého odvolání nepřijal odpovídající opatření, přestože důraznou výtku v tomto směru dostal už v roce 2018, píše KPR.

Ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák řekl, že po jeho loňském nástupu do funkce se začal připravovat externí audit, jeho výsledky potvrzují některá podezření. Zároveň Hrad podle něj provádí hloubkové inventury a přijal řadu nápravných opatření v organizační a personální oblasti.

Mynář si za deset let ve funkci vydělal sedmnáct a půl milionu

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář na svou funkci rezignuje zřejmě ve čtvrtek 9. března dopoledne, tedy v den inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Před rezignací své nástupkyni Janě Vohralíkové předá potřebné dokumenty.

Za deset let ve funkci si Mynář vydělal na platu a odměnách téměř 17,4 milionu korun po zdanění. Tajemník hlavy státu Jaroslav Hlinovský získal v čele sekretariátu prezidenta 8,3 milionu Kč čistého a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček si jako šéf tiskového odboru přišel na necelých sedm milionů. Údaje získal od prezidentské kanceláře deník Mladá fronta Dnes.

V lánské oboře lovil Mynář trofejní zvěř, podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) to ale bylo v rozporu s tehdejšími pravidly. Na lovy ho totiž nezval prezident, ale tehdejší šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Mynář v období od října 2019 do října 2021 ulovil 11 kusů zvěře dohromady za více než čtvrt milionu korun. Vyplývá to z dosud nezveřejněného nálezu NKÚ, o kterém informovaly Seznam Zprávy. Mynář v oboře lovil zřejmě i dříve, tedy v letech, které NKÚ neprověřoval. Hospodaření hradní kanceláře v Mynářově éře prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).