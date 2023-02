Diplomacii na Hradě povede Zajíček, protokol Pernický

Zahraniční odbor Pražského hradu povede po nástupu nového prezidenta Petra Pavla klíčový český diplomat v Bruselu Jaroslav Zajíček. Ředitelem protokolu bude dosavadní český velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický.

ČTK to dnes sdělila Markéta Řeháková, manažerka komunikace zvoleného prezidenta Petra Pavla.

Velvyslanec Zajíček aktuálně působí v Bruselu na pozici stálého zástupce České republiky ve Výboru stálých zástupců (COREPER I). „Rozhodující pro mě byly nejen jeho zkušenosti z diplomacie a znalost evropské politiky, ale i výborné reference na zvládnuté české předsednictví v Radě EU, ke kterému Jaroslav Zajíček výrazně přispěl,“ zdůvodnil svůj výběr Pavel.

Důležitý je podle něj i shodný pohled na priority, o které by se měla česká zahraniční politika opírat. K těm patří i posilování vztahů s partnery v transatlantickém prostoru a důraz na hodnoty, které s tím souvisejí. „Těší mě, že mám šanci přispět k renesanci aktivní zahraniční politiky, abychom svými kroky dávali jasně najevo, že Česká republika je pevnou součástí společenství demokratických zemí a také sebevědomým a důvěryhodným partnerem,“ uvedl Zajíček.

Pernický stál v čele ambasád v Bělorusku a v Gruzii a v minulosti vedl na ministerstvu zahraničí diplomatický protokol. „Oceňuji zkušenosti, které Tomáš Pernický nasbíral při svém působení na komplikovaných diplomatických misích, ať už v Bělorusku, nebo dříve v Gruzii a na Ukrajině, kde musel nést odpovědnost i za složitá rozhodnutí,“ uvedl Pavel.

Místo ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě je neobsazené od doby, kdy jej počátkem roku opustil nový velvyslanec ČR v Bratislavě Rudolf Jindrák. Odbor protokolu vede Vladimír Kruliš, který podal na konci ledna výpověď. Podle spekulací by mohl zamířit do čela kanceláře České národní banky.

Dvojka české ambasády v Bruselu Jaroslav Zajíček nyní pracuje jako zástupce stálého představitele ČR při Evropské unii. Zároveň je stálým představitelem ČR ve Výboru stálých zástupců členských států (COREPER I) v rámci Rady Evropské unie. Podle webu ministerstva zahraničí po studiu na Vysoké škole ekonomické nastoupil v roce 1999 do diplomatických služeb České republiky. Následující čtyři roky byl členem týmu vyjednávacího o členství ČR v EU. V roce 2003 odešel do Bruselu, kde strávil více než šest let na různých pozicích. Po návratu do Prahy 2009 se stal ředitelem odboru politik EU. Od listopadu 2011 do července 2016 působil jako zástupce velvyslance v USA. Hovoří anglicky, francouzsky, španělsky, německy a rusky.

I dvaapadesátiletý Tomáš Pernický nastoupil do Černínského paláce po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, v diplomacii začal působit od roku 1994. Pracoval například jako zástupce velvyslance na Ukrajině, generální konzul ČR v Kapském Městě a velvyslanec v Gruzii. Od roku 2018 vede ambasádu v Bělorusku.