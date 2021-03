Řecko láka turisty na ostrovy bez covidu

Na malých, odlehlých ostrovech, kde žije jen pár stovek lidí, nyní řecká vláda zrušila obvyklé pořadí vakcinací a proočkuje všechny bez rozdílu. Ostrovy se díky tomu stanou bezpečnými prázdninovými destinacemi pro turisty.

Turistika a cestovní ruch se podílejí asi na pětině řecké ekonomiky a v resortu pracuje asi pětina obyvatelstva. Pandemie koronaviru a s tím související pokles počtu přijíždějících turistů snížil loni řecké příjmy z cestovního ruchu na čtyři miliardy eur (105 miliard korun) z 18 miliard eur (472 miliard korun) v roce 2019. Řecká ekonomika celkově zaznamenala pokles o 8,2 procenta.

Zemi loni navštívilo jen 7,4 milionu zahraničních turistů, zatímco v roce 2019 to bylo 31,3 milionu. V případě německé a britské klientely, která tradičně patří k nejsilnějším, byl zaznamenán 62procentní, respektive 69procentní pokles.

Ostrovy a ostrůvky

Řecko má kolem šesti tisícovek ostrovů, z toho je 117 obydlených a pouze 53 z nich má přes 1000 obyvatel. Po loňské katastrofální turistické sezoně nyní mohou právě ty malé doufat ve zlepšení – zvlášť když turistika tu pro místní představuje hlavní zdroj obživy.

Na ostrovech s populací do tisíce lidí totiž neplatí systém očkování odstupňovaný podle věku či rizikových skupin, ale bude tu komplet proočkováno veškeré dospělé obyvatelstvo. Na některých ostrovech už mají v tomto ohledu hotovo, další přijdou na řadu v příštích týdnech.

Řecká vláda odmítá nařčení, že jde o pouhý marketingový trik, jehož cílem je přilákat do země turisty. Důvod je prý čistě praktický, protože je drahé a neefektivní posílat na obtížněji přístupné ostrovy v několika vlnách zdravotnický personál, aby očkoval podle regulérního celostátního harmonogramu. Prostě se vezmou všichni najednou a hotovo.

Například na ostrově Astypalaia (jemuž se kvůli zvláštnímu tvaru říká egejský motýl) nebyl od začátku pandemie zaznamenán ani jeden případ nákazy a do konce dubna by tu podle plánu mělo být naočkováno veškeré místní obyvatelstvo. A úřady si samozřejmě pospíšily s tím, aby o tom, že na ostrovech nemají koronavirus, promptně informovaly celý svět.

V desetimilionovém Řecku se koronavirem od začátku pandemie nakazilo něco přes 230 000 lidí, tedy zhruba šestkrát méně než ve stejně lidnatém Česku. Mrtvých země registruje necelých sedm a půl tisíce, v poslední době se ale potýká s nárůstem počtu nakažených.

Řecko spolu s Rakouskem a některými dalšími zeměmi plánuje zavést vlastní osvědčení pro vstup na své území, a pokud by se unie neshodla na jednotném očkovacím certifikátu, mohou v letní sezóně platit v každé zemi jiné podmínky. Řecko už připravuje příslušné bilaterální dohody s Izraelem, Velkou Británií a Ruskem. Kromě toho budou mít zaměstnanci turistického sektoru od června přednost v pořadí vakcinace.

Sloganem letošní turistické kampaně je All you want is Greece. „Žádný obraz by nemohl lépe vyjádřit návrat k normálnímu turistickému ruchu než řecký úsměv, řecká krajina a řecká pohostinnost,“ prohlásil ministr pro cestovní ruch Charis Theocharis. „Dnes si k výhodám Řecka jako turistické destinace můžeme přičíst závazek nabídky a garance zdraví a bezpečnosti každého turisty.“

Odlehlost a malá velikost, jež pro ostrovy dosud představovaly spíš nevýhodu, se tak najednou stávají velkou výhodou. Neboť je známo, že co je malé, to je hezké. A když to není hezké, aspoň toho není moc.